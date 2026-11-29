NASCAR Brasil: Cacá Bueno converte pole em vitória em Brasília; Arthur Gama dá grande passo para o título
Gabriel Casagrande e Thiago Camilo se complicam e se afastam de conquista. Gui Backes foi o melhor da categoria Challenge
Carro de Cacá Bueno em Brasília
Foto de: Rodrigo Guimarães
Cacá Bueno foi o grande nome da corrida 1 da etapa de Brasília da NASCAR Brasil. O piloto da Team RC largou da pole position e liderou de ponta a ponta. Arthur Gama foi o segundo colocado e o melhor entre os postulantes ao título, beneficiado pelos incidentes envolvendo seus principais adversários, Thiago Camilo e Gabriel Casagrande.
Primeiro, Camilo foi tocado por Ricardo Maurício enquanto disputava a terceira posição. 'Ricardinho' foi punido em 20 segundos após a prova. O piloto saiu da pista e terminou a prova em 13º. Segundos depois, Casagrande também escapou do traçado, ficou preso na caixa de brita e abandonou.
Quinto colocado na classificação geral, Gui Backes foi o melhor representante da categoria Challenge.
A Corrida
A largada foi limpa, com o pole position Cacá Bueno mantendo a liderança, seguido por Camilo, Gama, Ricardo Maurício e Casagrande. Logo na segunda volta, Galid Osman saiu da pista e ficou preso na caixa de brita, provocando a primeira intervenção do safety car.
A relargada aconteceu a 17 minutos do fim, com Cacá mantendo a ponta e Gama assumindo a segunda posição, deixando Camilo para trás.
O período sob bandeira verde, porém, durou pouco. Tatiana Calderón também escapou da pista e foi parar na caixa de brita, provocando uma nova entrada do carro de segurança.
A 10 minutos do fim, a prova foi retomada, com Cacá seguindo na liderança. Na sequência, Ricardo Maurício tocou em Thiago Camilo, que saiu da pista e caiu para a última posição. Segundos depois, Casagrande escapou na curva 0 e ficou preso na caixa de brita, provocando mais uma intervenção do safety car. Arthur Gama agradecia.
A bandeira verde voltou a ser agitada a três minutos do fim, mas Juninho Berlanda e Rafaela Ferreira se enroscaram e saíram da pista, obrigando o carro de segurança a entrar em ação mais uma vez.
Com isso, Cacá Bueno confirmou a vitória em Brasília, com Arthur Gama em segundo, seguido por Ricardo Maurício e Ricardo Zonta. Gui Backes completou o top 5 e garantiu a vitória na classe Challenge.
As corridas 2 e 3 serão disputadas em sequência, a partir das 14h, pelo horário de Brasília.
Resultado
|Pos.
|#
|Piloto
|Carro
|Cat.
|Dif.
|1
|0
|CACÁ BUENO
|GM
|BRA
|2
|9
|ARTHUR GAMA
|GM
|BRA
|0,373
|3
|90
|R MAURICIO A SEID
|GM
|BRA
|1,233
|4
|10
|RICARDO ZONTA
|GM
|BRA
|1,471
|5
|28
|GUI BACKES
|Ford
|CHA
|3,765
|6
|85
|G BANDEIRA /S RAMALHO
|GM
|BRA
|4,395
|7
|8
|ALFREDINHO IBIAPINA
|Ford
|CHA
|5,412
|8
|15
|TITO GIAFFONE
|Ford
|CHA
|6,420
|9
|55
|MURILO ROCHA
|Ford
|CHA
|7,148
|10
|46
|VITOR GENZ
|Ford
|BRA
|8,200
|11
|57
|FELIPE TOZZO
|GM
|CHA
|9,099
|12
|5
|DENIS NAVARRO
|GM
|BRA
|10,037
|13
|21
|THIAGO CAMILO
|Ford
|BRA
|11,297
|14
|87
|JORGE MARTELLI
|GM
|BRA
|12,656
|15
|34
|DUDES CASTRONEVES
|GM
|CHA
|13,614
|16
|97
|BRUNA TOMASELLI
|Ford
|CHA
|14,900
|17
|13
|THOMAS KRASONIS
|GM
|CHA
|15,605
|18
|11
|L FORESTI /W RAMASAUSKAS
|GM
|CHA
|16,068
|19
|17
|JUNINHO BERLANDA
|Ford
|CHA
|2 Laps
|20
|7
|RAFAELA FERREIRA
|Ford
|CHA
|2 Laps
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