A NASCAR Brasil realizou neste domingo a corrida 2 da etapa de Tarumã, a quarta do campeonato de 2025. A prova foi marcada pelo alto número de acidentes, além de quatro acionamentos do safety car. Além disso, com a pista muito suja, não foi possível a realização da prorrogação, característica da categoria, com a prova terminando em bandeira amarela.

Um dos incidentes foi o que envolveu Cacá Bueno e Thiago Camilo. Durante a prova, o carro #21 tocou no #0, que perdeu o controle, saiu da pista e bateu forte na barreira de pneus. Com isso, Camilo foi excluído daa prova.

Após a etapa, Cacá foi às redes sociais para criticar não só Camilo, que também bateu no #0 na primeira etapa do campeonato em Campo Grande, como também pelos outros pilotos que não tiveram cuidado com os rivais.

"Meu domingo termina assim com 4 etapas de Nascar Brasil o mesmo piloto é excluído 2x por me tirar da prova. Aliás foi o maior show de horror que vi em 30 anos de carreira, todos os pilotos se batendo, queimando largada, desobedecendo bandeiras.

Isso simplesmente não é corrida, não tivemos NENHUMA volta em bandeira verde, apenas acidentes na maioria proposital. Quem sofre são as equipes que tem que reconstruir os caros."

A corrida 2 foi vencida por Jorge Martelli, que gabaritou o fim de semana da NASCAR Brasil no RS. A categoria volta nos dias 12 e 13 de julho, em Cascavel.

