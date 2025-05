A corrida que fechou a terceira etapa da temporada 2025 da NASCAR Brasil viu Cacá Bueno ser o piloto que mais fez ultrapassagens. Neste domingo (18), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), o piloto do Team RC largou da 23ª colocação e, após 25 minutos de disputa, cruzou a linha de chegada com a oitava posição, repetindo o desempenho do sábado.

O piloto destacou que, com o desempenho demonstrado não apenas em Interlagos, mas durante o ano, poderia ter obtido resultados ainda melhores não fossem problemas em que enfrentou. Neste domingo, o piloto fez a melhor volta da corrida, mesmo depois de enfrentar problemas momentos antes da largada.

“Fiz a melhor volta da corrida hoje, ganhei 16 posições nas duas corridas, mas o resultado não é bom. Não podemos largar da última posição em todas as corridas. A performance está lá, o carro é rápido, mas estamos enfrentando problemas. Hoje o carro quebrou de novo indo para o grid, e isso afeta nossa pontuação”, disse Cacá, logo após a corrida.

“Perto da performance que a gente tem, dois oitavos lugares não são bons. Precisamos fazer pontos. Se não tivemos problemas em Tarumã, vamos brigar pela vitória”, completa Cacá Bueno, que tem os patrocínios de Betnacional, ACDelco, PicPay, Tekbond, FP Import, Paraflu, Prime You e Planck.

A NASCAR Brasil dá sequência à temporada 2025 nos dias 14 e 15 de junho, quando visita o Autódromo de Tarumã, em Viamão (RS), para a disputa da quarta etapa do campeonato.

