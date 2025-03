A última volta da etapa da NASCAR Brasil em campo Grande foi de tirar o fôlego. Não só pelo fechamento da prova, que viu a diferença entre o vencedor e o segundo colocado ser de apenas 0s027, mas por tudo o que envolveu os movimentos finais.

Gabriel Casagrande abriu a volta na liderança, mas recebendo forte pressão de Cacá Bueno que, por sua vez, também era pressionado por Thiago Camilo. No curvão, Casagrande fica lento após um pneu furado e colocou de lado, ao passo que Cacá recebe toque de Camilo e se sobressai sobre os outros dois, que acabaram saindo da pista.

Camilo assumiu a ponta, mas perdeu a vitória para Jorge Martelli.

Após a corrida, Cacá revelou que conversou com Camilo, mas que nada adiantaria. Minutos depois, veio a confirmação da punição ao rival de Cacá, que caiu da P2 para a P11.

"A imagem está lá, não precisa nem ter muita explicação", disse Cacá com exclusividade ao Motorsport.com. "É amargo porque eu fiz a pole ontem, o motor ferveu na última volta. Hoje o Thiago tirou os dois. Ele foi falar comigo depois assim, 'ah não foi por maldade' e tal. Falei 'cara, por maldade ou não, de propósito ou não, aconteceu. Sem querer também é pênalti."

"Foi um fato, era a última volta, eu ataco o Gabriel Casagrande, ele vem pelo lado esquerdo da pista pela sujeira, vem sujando os pneus, eu venho pelo lado limpo e quando a gente entra no curvão eu cruzo dando um X e ele vai na sujeira, me deixa o espaço de um carro, mas não muito mais do que um carro."

"Então, eu acelero pra me colocar por dentro, não preciso ultrapassar ele por inteiro, eu simplesmente precisava me colocar do lado esquerdo porque a próxima curva também era pra esquerda. É uma curva muito fechada, ou seja, ali a posição já tinha sido ganha. Então como já tinha sido ganha, eu tomei o cuidado de não encostar no Gabriel."

"E para ele, obviamente, eu tô em cima da zebra do lado esquerdo, um pouco mais dentro do que o normal, a curva vai se fechar lá na frente e eu acabo diminuindo um pouco a velocidade. O Thiago encosta atrás de mim, bate atrás de mim."

"Pra quem tem a leitura do corrida e não entende o que ele quis fazer, ele bate pra me empurrar pra frente para ele também passar o Casagrande, pra ele poder se posicionar do lado do Casagrande. Então você me dá uma pancada na traseira pra se posicionar."

"Só que essa pancada na traseira me tira da trajetória, a minha roda traseira bate com a roda traseira do Gabriel e quebram os dois carros e saem os dois carros da prova. Ou seja, o Thiago não é que ele quis me tirar da prova, que é a explicação dele, eu até entendo. Ele bate na minha traseira pra eu correr pra frente e ele se posicionar. Só que nessa batida dele, mal intencionado ou não, ele tirou os dois líderes da prova na última volta."