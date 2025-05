A NASCAR Brasil abriu nesta sexta-feira (16) os treinos para a terceira etapa da temporada 2025 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). Piloto do Team RC, Cacá Bueno optou por evitar o desgaste dos pneus e completou apenas uma volta rápida na sessão, cravando o décimo melhor tempo. A decisão do piloto, que faz seu ano de estreia na categoria, se dá pelo regulamento, que oferece apenas um jogo de pneus por final de semana.

“O carro está igual a Londrina e Campo Grande. Por uma questão de regulamento e a gente ter apenas um jogo de pneu, na sexta-feira eu costumo andar muito pouco. Priorizo andar um pouco mais no sábado, pois o treino é cedo, com a pista mais fresca e sacrifica menos os pneus. Então dei apenas uma volta rápida hoje. Fiz a pole position em Campo Grande, mas fui oitavo ou décimo na sexta-feira. Se eu desse mais voltas, estaria mais perto, mas prefiro guardar um pouco de pneu”, disse Cacá Bueno, após o único treino do dia.

“Mas 70%, 80% da minha diferença para a ponta diz respeito a velocidade de reta, mas identificamos também uma vibração grande no carro. Então, antes de falar que é um problema de motor, o problema é velocidade de reta, não sei se oriunda do motor ou de um desalinhamento de motor e câmbio”, completou Cacá Bueno.

A NASCAR Brasil segue sua programação neste sábado (17), com um treino às 8h40. Depois, ao meio-dia, será realizada a classificação, enquanto a primeira corrida do final de semana tem largada às 15h10. O domingo fecha a etapa com a corrida 2, marcada para 12h50.

