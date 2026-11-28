NASCAR Brasil: Cacá Bueno lidera treino antes do quali em Brasília
Gui Backes foi o terceiro mais rápido da sessão e liderou a categoria Challenge
Carro de Cacá Bueno em Brasília
Foto de: Rodrigo Guimarães
Cacá Bueno foi o mais rápido do segundo treino livre da Grande Final da temporada de 2026 da NASCAR Brasil, realizado na manhã deste sábado (28), no anel externo do Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília.
O piloto da Team RC registrou a marca de 59s738, sendo o único a baixar da casa de 1min na sessão. Thago Camilo ficou com a segunda colocação, a 0s283 do líder. Na sequência, Gui Backes foi o terceiro colocado, além de ser o mais rápido da Challenge.
Galid Osman foi o quarto colocado, seguido pela dupla formada por Sérgio Ramalho e Gustavo Bandeira. Felipinho Tozzo, Juninho Berlanda, Tatiana Caldrón, Vitor Genz e a dupla Ricardo Maurício e Alex Seid completaram o top 10..
Líder do campeonato e mais rápido do primeiro treino livre, realizado na sexta-feira, Arthur Gama ficou apenas com a 12ª colocação. Já Gabriel Casagrande terminou em 13º.
Na disputa pelo título da Challenge, Alfredinho Ibiapina registrou o 15º melhor tempo da classificação geral e o sexto da classe, enquanto o carro compartilhado por Witold Ramasauskas e Lucas Foresti ficou na 22ª e última colocação.
Os pilotos da NASCAR Brasil voltam à pista às 14h deste sábado para o classificatório. No domingo, serão disputadas as três corridas que definirão os campeões da temporada de 2026. A primeira terá largada às 9h, enquanto as outras duas acontecerão em sequência, a partir das 14h.
Resultado
|Pos
|No.
|Piloto
|Categ.
|Melhor tempo
|Dif.
|1
|0
|CACÁ BUENO
|BRA
|59,738
|2
|21
|THIAGO CAMILO
|BRA
|1:00.021
|0,283
|3
|28
|GUI BACKES
|CHA
|1:00.096
|0,358
|4
|99
|GALID OSMAN
|BRA
|1:00.135
|0,397
|5
|85
|S RAMALHO/G BANDEIRA
|BRA
|1:00.179
|0,441
|6
|57
|FELIPE TOZZO
|CHA
|1:00.186
|0,448
|7
|17
|JUNINHO BERLANDA
|CHA
|1:00.189
|0,451
|8
|25
|TATIANA CALDERON
|CHA
|1:00.336
|0,598
|9
|46
|VITOR GENZ
|BRA
|1:00.540
|0,802
|10
|90
|R MAURICIO/ A SEID
|BRA
|1:00.552
|0,814
|11
|55
|MURILO ROCHA
|CHA
|1:00.603
|0,865
|12
|9
|ARTHUR GAMA
|BRA
|1:00.684
|0,946
|13
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|BRA
|1:00.749
|1,011
|14
|15
|TITO GIAFFONE
|CHA
|1:00.937
|1,199
|15
|8
|ALFREDINHO IBIAPINA
|CHA
|1:01.011
|1,273
|16
|97
|BRUNA TOMASELLI
|CHA
|1:01.140
|1,402
|17
|13
|THOMAS KRASONIS
|CHA
|1:01.244
|1,506
|18
|34
|DUDES CASTRONEVES
|CHA
|1:01.314
|1,576
|19
|87
|JORGE MARTELLI
|BRA
|1:01.897
|2,159
|20
|5
|DENIS NAVARRO
|BRA
|1:03.325
|3,587
|21
|7
|RAFAELA FERREIRA
|CHA
|1:03.511
|3,773
|22
|11
|W RAMASAUSKAS/L FORESTI
|CHA
|1:18.416
|18,678
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