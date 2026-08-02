NASCAR Brasil: Cacá Bueno mostra bom ritmo de corrida em sábado desafiador em Cuiabá

Piloto que faz sua segunda temporada na NASCAR Brasil, Cacá Bueno mostrou poder de reação ao longo da quinta etapa do campeonato, disputada no anel externo do Autódromo Internacional de Mato Grosso, em Cuiabá. O dono do carro número 0 do Team RC largou da segunda posição e vinha no grupo dos líderes quando rodou no primeiro estágio da prova. No final, o dono de dez títulos nacionais avançou nove posições e terminou em 12º.

Depois de mostrar força na classificação e na sprint race, quando foi o segundo colocado, Cacá esteve no grupo dos líderes por toda a parte inicial do primeiro estágio da prova. Com 15 minutos de prova, porém, uma rodada fez com que o piloto deixasse a disputa. De volta para o estágio final, uma falha nos freios limitou as possibilidades de um bom resultado, mesmo com o avanço no pelotão ao longo dos 25 minutos finais de corrida.

“O final de semana começou bom com o segundo lugar na classificação e na sprint race que renderam bons pontos para o campeonato. Mas na corrida principal tenho que pedir desculpas para a equipe, pois cometi um erro. Quando tive o Denis Navarro do meu lado, freando pelo lado sujo, perdi a traseira do carro. O carro tem essa particularidade e devia ter me cuidado mais. Pisei na zebra quando peguei a linha de dentro, coloquei carga no pneu e rodei”, disse Cacá.

“Consegui voltar para a corrida, mas perdi os freios, primeiro os dianteiros. Depois de algumas voltas, fiquei sem os traseiros, o pedal acabou e fiquei ‘passeando’ na pista e terminei em 12º. É uma pena, pois o carro tinha condições de brigar por um pódio nas duas corridas”, completou Bueno.

A NASCAR Brasil dá sequência à temporada 2026 nos dias 22 e 23 de agosto, quando visita o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR), para a sexta etapa do ano, e a penúltima antes do início dos playoffs que definirão o título.

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