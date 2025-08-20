A NASCAR Brasil realiza nesse final de semana a disputa da sexta das nove etapas da temporada 2025, marcada para o Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Vindo de um quarto lugar na última etapa, em Cascavel (PR), Cacá Bueno busca manter uma sequência de bons resultados na primeira passagem da categoria pelo interior paulista neste ano.

O piloto do Team RC aparece na sétima posição do campeonato, e parte para a rodada dupla visando subir na classificação overall da NASCAR Brasil, que contempla além das provas do Campeonato Brasileiro, que será encerrado neste final de semana, as três etapas da Special Edition, torneio que contará com rodadas triplas.

Cacá Bueno disse: “Nós temos demonstrado um bom desempenho na temporada da NASCAR Brasil. O carro tem sido bastante rápido, uma pena que algumas quebras nos atrapalharam durante o ano, mas vamos tentar voltar a vencer no Velocitta, que é uma pista onde as ultrapassagens são complicadas. Então, conseguir uma boa classificação é importante para termos bons resultados nas duas corridas”.

As atividades da NASCAR Brasil serão iniciadas na sexta-feira com o shakedown, treino extra e o primeiro treino oficial. As sessões continuam no sábado com mais um treino oficial às 9h30, seguido da classificação às 12h15 e da corrida 1 às 16h05. A segunda prova está marcada para 14h15 no domingo.

FITTIPALDI e Emmo Jr SEM FILTRO: Ida OUSADA à F2, Bortoleto, 'CAUSOS' e seus pilotos de F1 favoritos

Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!