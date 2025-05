A NASCAR Brasil vai até o Autódromo de Interlagos para a disputa da terceira etapa e Cacá Bueno busca iniciar um novo momento no campeonato na rodada dupla de São Paulo (SP). O piloto do Team RC mostrou bons desempenhos nas duas primeiras etapas do ano, em Campo Grande (MS) e em Londrina (PR), sempre andando entre os mais rápidos. Mas incidentes na pista ou problemas mecânicos impediram o piloto de converter performance em pontos.

Para as duas corridas no circuito de 4.309 metros, o dono do carro número 0, que garantiu dois top-10 no norte paranaense, espera se ver longe de problemas para buscar resultados positivos e avançar na tabela de classificação. Cacá, que faz sua primeira temporada completa na divisão brasileira da mais popular categoria do automobilismo americano, se apega justamente no bom ritmo do carro para buscar as primeiras posições em Interlagos.

“A gente volta para Interlagos nessa terceira etapa. O rendimento do nosso carro é bom, como mostram a pole position em Campo Grande e a melhor volta da corrida em Londrina. Precisamos acertar alguns ajustes de confiabilidade do carro para que esse desempenho se converta em pontos e assim subirmos no campeonato”, disse Cacá Bueno.

A programação da NASCAR Brasil em Interlagos será iniciada nessa sexta-feira com o primeiro treino livre às 15h30. O sábado terá uma sequência extensa com o treino livre 2 às 8h40, seguido da classificação a partir do meio-dia com Q1, Q2 e classificatório Sprint Race às 12h30. A largada da primeira corrida ocorre ainda no sábado, às 15h10, enquanto a corrida 2 está marcada para o domingo, às 12h50. As provas são exibidas pela RedeTV!, ESPN e Disney+.

