Velocidade e solidariedade. A colombiana Tatiana Calderón, piloto da equipe SG28 Racing, terá uma missão especial na etapa da NASCAR Brasil que será disputada no Autódromo de Londrina no próximo fim de semana, 22 e 23 de agosto.

Além da busca por um pódio como forma de homenagem às vítimas, ela quer ampliar a possibilidade de ajuda humanitária ao seu país divulgando as várias formas de doações que podem ser feitas pelo público brasileiro.

A Colômbia foi atingida por um terremoto de magnitude 7.7 no último dia 10 de agosto que causou a morte de cerca de 300 pessoas, além de muitos feridos e a destruição de cidades localizadas mais ao norte do país.

“Estas semanas têm sido muito difíceis para meu país. Vou estar na pista, mas com o coração na Colômbia, por todas as pessoas afetadas e por aqueles que estão reconstruindo suas vidas. Mais que nunca irei correr por meu país e aproveitar o evento para que mais pessoas nos ajudem nesta reconstrução”, afirmou a piloto que tem em seu carro os patrocínios da VOGAR Empreendimentos, SG Alumínios, AVL Racetech e da Fundación ConCora de Karol G.

Doações

Calderón está diretamente envolvida no processo de arrecadação para ajudar as vítimas do terremos. Ela tem divulgado os canais verificados que estão recebendo doações.

Os brasileiros podem doar através de três instituições:

- Cruz Vermelha Colombiana – Campanha #TodosPorColombia – https://donar.cruzrojabogota.org.co

- Fundação Concora (Karol G) - https://concorafoundation.org/donaciones/

- Corporação Juego e Ninez - https://juegoyninez.org

Nova Pista

Em sua primeira temporada em solo brasileiro, esta será a primeira vez que Tata Calderón vai acelerar no Autódromo de Londrina. Maior escaladora da última etapa em Cuiabá e com um pódio ao longo do ano, a colombiana aposta que pode buscar mais um bom resultado.

“É mais uma nova cidade e uma nova pista para mim. Além disso, é uma etapa especial por ser a casa da nossa equipe, a SG28 Racing. Pelo que vi nos treinos em simulador, é um circuito muito técnico, rápido, no estilo mais raiz, do jeito que eu gosto".

"A equipe tem trabalhado muito forte para buscar os melhores ajustes e termos um bom ritmo de prova. Estou com muita vontade de acelerar e garantir um bom resultado na casa do nosso time e pelo meu país”, concluiu Calderón.

Programação

Na sexta-feira (21), a NASCAR Brasil realiza o Shakedown, treino extra e o primeiro treino livre. No sábado, a programação segue com treinos, classificação e a Sprint Race classificatória, marcada a partir das 14h08 com transmissão ao vivo no YouTube da NASCAR Brasil.

As duas corridas da etapa acontecem no domingo (23), às 9h02 e 14h08, com transmissões no SBT, ESPN, Disney+, NSports e o canal oficial da NASCAR Brasil no YouTube (@NASCARBrasil).

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Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

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