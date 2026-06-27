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Relato de classificação
NASCAR Brasil Velocitta

NASCAR Brasil: Camilo passa ileso por punições, vence sprint e garante pole na etapa do Velocitta

Corridas 1 e 2 acontecem neste domingo a partir das 9h (Brasília)

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Thiago Camilo; Full Time Sports

Galid Osman venceu a sprint race da NASCAR Brasil, mas, logo após a bandeira quadriculada, o piloto da Cavaleiro Sports foi punido e, por conta disso, os dez pontos do primeiro lugar e a pole position da temporada ficou com Thiago Camilo da Full Time.

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Com isso, o resultado final contou com Gabriel Casagrande em segundo e Galid Osman em terceiro. 

A classificação

Primeiro grupo contou  com Gabriel Casagrande, Cacá Bueno, Vitor Genz, Gustavo Bandeira, Galid Osman, Jorge Martelli, Alfredinho Ibiapina, Murilo Rocha, Denis Navarro, Felipe Tozzo, Witold Ramasauskas e Ricardo Mauríco/Seid

A liderança ficou com o terceiro colocado da campeonato, Casagrande, com a volta de 1m38s935 - lembrando que, por ser o 3º da tabela, o piloto da A.Mattheis Vogel carrega um lastro de 20kg no carro.

Já o segundo grupo, contou com Gui Backes, Juninho Berlanda, Nicolas Costa, Bruna Tomaselli, Dudes Castroneves, Firás Fahs, Tatiana Calderón, Thiago Camilo, Victor Andrade, Ricardo Zonta, Tito Giaffone e Arthur Gama.  O tempo mais rápido foi feito por Gama - 1m38s797. 

Avançaram para o Q2: Casagrande, Bueno, Genz, Bandeira, Osman, Martelli, Gama, Backes, Calderón, Costa, Fahs e Camilo.

Q2

Por conta da configuração do carro e do traçado, o vácuo foi um 'jogador' importantíssimo na segunda parte da sessão, chegando a melhorar o tempo dos pilotos em 0s2, 0s3. 

Restando menos de 45 segundos para o fim, Bueno que vinha logo atrás da Calderón, rodou sozinho na pista e ficou preso na área de escape. No momento, ele era o sétimo colocado e, impossibilitado de retornar, não avançou entre os seis primeiros para a disputa da sprint race.

Por fim, avançaram: Osman, Backes, Genaz - com todos os três na casa dos 1m38s - Casagrande, Costa e Camilo. 

Sprint Race

Antes mesmo da corrida curta começar, um detalhe chamou a atenção: os quatro primeiro colocados do campeonato estavam na disputa pela pole (Costa, Camilo, Casagrande e Genz).

Logo na largada, Casagrande jogou o carro quase por fora do traçado e ultrapassou todo mundo para assumir a liderança. Antes mesmo de completar a primeira volta, Osman colocou lado a lado com Gabriel na tentativa de retomar a ponta. 

Aproveitando o embalo, Camilo também tentou ultrapassar Casagrande, mas o piloto da A.Mattheis Vogel segurou a onda enquanto Galid se afastava ainda mais  lá na frente. 

A briga pelo segundo lugar seguiu movimentada, com Thiago Camilo e Gabriel Casagrande andando lado a lado por mais da metade do circuito até que, depois de muita insistência, o piloto da Full Time Sports conseguiu tomar o P2.

Com duas das cinco voltas completadas, a ordem era: Osman, Camilo, Casagrande, Costa (cerca de 1s mais lento que o carro à frente), Genz e Backes. 

Aproveitando do vácuo de Thiago, Casagrande utilizou a estratégia do Q1 e Q2 para se aproximar - junto com Camilo - do líder Galid. Na última volta, a diferença entre o primeiro e o segundo era de apenas 0s643. 

Pouco depois, a briga se tornou tripla oficialmente. Contudo, Osman conseguiu segurar a pressão e levou a vitória para casa.

Resultado 

Q1 (Grupo 1)

1º) #83 Gabriel Casagrande, Chevrolet, AMattheis, 1:38.935

2º) #0 Cacá Bueno, Chevrolet, Team RC, 1m39s208

3º) #46 Vitor Genz, Ford, Full Time Sports, 1m39s248

4º) #85 Gustavo Bandeira (Challenge), Chevrolet, Team RC, 1m39s305

5º) #99 Galid Osman, Chevrolet, Team RC, 1m39s367

6º) #87 Jorge Martelli, Chevrolet, Team RC, 1m39s514

7º) #8 Alfredinho Ibiapina (Challenge), Ford, Full Time Sports, 1min39s548

8º) #55 Murilo Rocha (Challenge), Ford, Full Time Sports, 1min39s605

9º) #5 Denis Navarro, Chevrolet, Cavaleiro Sports, 1min39s630

10º) #57 Felipe Tozzo (Challenge), Chevrolet, Team RC, 1min39s676

11º) #11 Witold Ramasauskas (Challenge), Chevrolet, Team RC, 1min40s010

12º) #90 Ricardo Maurício / Alex Seid, Chevrolet, Cavaleiro Sports By Pole, 1min40s669

Q1 (Grupo 2)

1º) #9 Arthur Gama, Chevrolet, Cavaleiro Sports, 1min38s797

2º) #28 Gui Backes (Challenge), Ford, AMathheirs, 1m39s045

3º) #25 Tatiana Calderón (Challenge), Ford, Pole Motorsport by SG28, 1m39s167

4º) #69 Nicolas Costa, Chevrolet, AMattheis, 1m39s185

5º) #3 Firás Fahs (Challenge), Chevrolet, Team RC, 1m39s201

6º) #21 Thiago Camilo, Ford, Full Time Sports, 1m39s220

7º) #17 Julinho Berlanda (Challenge), Ford, AMattheis, 1min39s265

8º) #10 Ricardo Zonta, Chevrolet, Cavaleiro Sports, 1min39s292

9º) #22 Victor Andrade, Ford, Full Time Sports, 1min39s297

10º) #15 Tito Giaffone (Challenge), Ford, Full Time Sports, 1min39s951

11º) #34 Dudes Castroneves (Challenge), Pole Motorsport, 1min40s432

12º) #97 Bruna Tomaselli (Challenge), Pole Motorsport by SG28, 1min40s664

Q2

Q2

1º) #99 Galid Osman, Chevrolet, Team RC, 1m38s788

2º) #28 Gui Backes (Challenge), Ford, AMathheirs, 1m38s818

3º) #46 Vitor Genz, Ford, Full Time Sports, 1m38s820

4º) #83 Gabriel Casagrande, Chevrolet, AMattheis, 1m39s041

5º) #69 Nicolas Costa, Chevrolet, AMattheis, 1m39s047

6º) #21 Thiago Camilo, Ford, Full Time Sports, 1m39s068

7º) #0 Cacá Bueno, Chevrolet, Team RC, 1m39s208

8º) #9  Arthur Gama, Chevrolet, Cavaleiro Sports,  1m39s383

9º) #3 Firás Fahs (Challenge), Chevrolet, Team RC, 1m39s491

10º) #87 Jorge Martelli, Chevrolet, Team RC, 1m39s562

11º) #85 Gustavo Bandeira (Challenge), Chevrolet, Team RC, 1m39s874

12º) #25 Tatiana Calderón (Challenge), Ford, Pole Motorsport by SG28, 1m40s102

Sprint Race

1º) #21 Thiago Camilo, Ford, Full Time Sports, 1m39s224

2º) #83 Gabriel Casagrande, Chevrolet, AMattheis, 1m39s282

3º) #99 Galid Osman, Chevrolet, Team RC, 1m39s784

4º) #46 Vitor Genz, Ford, Full Time Sports, 1m39s976

5º) #28 Gui Backes (Challenge), Ford, AMathheirs,1min39s614

6º) #69 Nicolas Costa, Chevrolet, AMattheis, 1m40s105

 

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