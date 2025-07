A NASCAR Brasil realizou neste sábado as 100 Milhas de Cascavel, o Night Challenge, prova que começou de dia e terminou à noite, com a ajuda de luzes artificiais.

Como de costume, a corrida foi agitada do início ao fim, com muitas ultrapassagens e polêmicas. No final, Thiago Camilo levou a melhor sobre Rubens Barrichello, que havia sido o pole position da prova. Os dois pilotos experientes e que na NASCAR Brasil são companheiros de equipe, tiveram uma disputa limpa, mas dura na última volta, com o carro #21 levando a melhor.

Vitor Genz, que chegou a rodar durante a corrida, conseguiu se recuperar e foi o terceiro colocado.

Na categoria Challenge, Gabryel Romano foi o oitavo e o melhor da classe, conseguindo sua segunda vitória em 2025.

A Corrida

Barrichello manteve a liderança após a largada, com Victor Andrade na segunda posição. Léo Torres saiu da pista no Bacião, mas conseguiu retornar. Beto Monteiro foi punido por queima de largada.

Em quarto lugar, Cacá Bueno perdeu potência e parou o carro na pista, quando faltavam 58 minutos para o final.

Casagrande se aproximou de Andrade e ‘isolou’ a briga pela ponta a três. O líder do campeonato, Galid Osman, era o quarto colocado, mas mais de dois segundos atrás do trio.

Faltando 43 minutos, Casagrande manobrou sobre Andrade milimetricamente e ocupava a segunda colocação.

Dois minutos depois, Casagrande assumiu a ponta, após ultrapassar Barrichello.

Logo depois, Tito Giaffone tentou passar por Jorge Martelli pela 11ª posição, perdeu o controle e tocou no carro #87. Na desaceleração, o novato tocou em Cayan Chianca, que ficou com o carro danificado.

Com 37 minutos para o final, Barrichello voltou à liderança, após manobra sobre Casagrande na sequência do Bacião.

E foi dessa maneira, com Barrichello, Casagrande e Andrade no top 3, que o primeiro segmento se encerrou. Na categoria Challenge, o vencedor foi Alfredinho Ibiapina, sétimo na geral.

2º estágio

Na relargada Casagrande não perdeu tempo e ultrapassou Barrichello, que também foi superado por Andrade e Thiago Camilo. No Bacião, Vitor Genz rodou e trouxe o safety car.

Na relargada, as posições dos ponteiros se mantiveram e Léo Torres era o quinto.

Mas a bandeira verde durou pouco tempo, já que Alfredinho Ibiapina rodou e trouxe mais um carro de segurança.

Na relargada, Camilo mostrou força e subiu para a segunda colocação, após passar por Victor Andrade.

Camilo não perdeu fôlego e pressionava Casagrande nos últimos minutos. Barrichello vinha colado, em terceiro.

Com menos de seis minutos, Camilo assumiu a ponta e trouxe Barrichello com ele. Casagrande caiu para o terceiro posto. Galid também acompanhava o pelotão.

Com quatro minutos para o final, a direção de prova anunciou que Casagrande e Pietro Rimbano teriam que pagar um drive through, por uma irregularidade no reabastecimento entre os segmentos.

Camilo e Barrichello duelaram pela vitória nos minutos finais, mas uma batida entre Gabryel Romano e Adalberto Baptista proporcionou mais uma vinda do carro de segurança.

A decisão da corrida ficou para uma volta e Camilo conseguiu segurar a pressão de Barrichello pela vitória. Vitor Genz foi o terceiro colocado, seguido por Cacá Bueno. Na categoria Challenge, Gabryel Romano foi o oitavo e o melhor na categoria Challenge.

A próxima etapa da NASCAR Brasil acontece no Velocitta, no fim de semana de 23 e 24 de agosto.

Resultado

Pos No. Piloto Carro Cat Dif. 1 21 THIAGO CAMILO Ford BRA 2 91 RUBENS BARRICHELLO Ford BRA 0,233 3 46 VITOR GENZ GM BRA 0,860 4 0 CACÁ BUENO GM BRA 1,015 5 99 GALID OSMAN GM BRA 1,175 6 2 LEO TORRES Ford BRA 1,574 7 1 RICARDO ZONTA GM BRA 1,632 8 56 GABRYEL ROMANO GN CHA 6,078 9 28 GUI BACKES Ford CHA 6,101 10 15 TITO GIAFFONE(R) Ford CHA 7,415 11 83 GABRIEL CASAGRANDE Ford BRA 11,528 12 88 BETO PIONTEIRO Ford BRA 16,749 13 84 VINICIUS CANHEDO(R) Ford CHA 23,816 14 87 JORGE MARTELLI GM CHA 26,196 15 22 VICTOR ANDRADE Ford BRA 1 Lap 16 10 ADALBERTO BAPTISTA GM CHA 4 Laps 17 57 FELIPE TOZZO GN CHA 6 Laps 18 17 PIETRO RIMBANO GM BRA 6 Laps 19 11 WITOLD RAMASAUSKAS GM BRA 8 Laps

