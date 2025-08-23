NASCAR Brasil: Camilo supera Barrichello e conquista pole no Velocitta
Na categoria Challenge, Felipinho Tozzo sairá na frente, na quarta colocação geral
Foto de: Clayton Medeiros
A NASCAR Brasil Series realizou o treino classificatório da rodada do Velocitta no início da tarde deste sábado (23). A etapa 'Match Point' define o Campeonato Brasileiro de 2025 e o quali distribuiu 25 pontos ao pole position.
hiago Camilo, que chegou em Mogi na terceira posição, marcou a melhor volta da sessão com 1min38s734, superando Rubens Barrichello, o líder do certame, em 0s032. Cacá Bueno será o terceiro no grid.
Na quarta colocação, Felipinho Tozzo foi o melhor na categoria Challenge. Jorge Martelli foi apenas o 13º.
A corrida 1 da etapa do Velocitta acontece ainda neste sábado, às 16h, horário de Brasília.
Resultado
|Pos
|No.
|Class
|Piloto
|Dif.
|1
|21
|BRA
|THIAGO CAMILO
|1:38.734
|2
|91
|BRA
|RUBENS BARRICHELLO
|0,032
|3
|0
|BRA
|CACÁ BUENO
|0,102
|4
|57
|CHA
|FELIPE TOZZO
|0,138
|5
|28
|CHA
|GUI BACKES
|0,163
|6
|8
|CHA
|ALFREDINHO IBIAPINA(R)
|0,254
|7
|22
|BRA
|VICTOR ANDRADE
|0,258
|8
|46
|BRA
|VITOR GENZ
|0,526
|9
|15
|CHA
|TITO GIAFFONE(R)
|0,878
|10
|17
|BRA
|PIETRO RIMBANO
|1,032
|11
|11
|BRA
|WITOLD RAMASAUSKAS
|1,130
|12
|1
|BRA
|RICARDO ZONTA
|1,145
|13
|87
|CHA
|JORGE MARTELLI
|1,161
|14
|7
|BRA
|ALEX SEID /J CAMPOS
|1,183
|15
|2
|BRA
|LEO TORRES
|1,255
|16
|83
|BRA
|GABRIEL CASAGRANDE
|1,438
|17
|10
|CHA
|ADALBERTO BAPTISTA
|1,552
|18
|16
|CHA
|ANTONIO JUNQUEIRA
|2,412
|19
|9
|CHA
|NICK MONTEIRO
|2,447
|20
|99
|BRA
|GALID OSMAN
|2,837
|21
|84
|CHA
|VINICIUS CANHEDO(R)
|3,802
|22
|56
|CHA
|GABRYEL ROMANO
|4,556
Veja como foi
