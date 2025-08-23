Todas as categorias

Relato de classificação
NASCAR Brasil Velocitta I

NASCAR Brasil: Camilo supera Barrichello e conquista pole no Velocitta

Na categoria Challenge, Felipinho Tozzo sairá na frente, na quarta colocação geral

Erick Gabriel
Editado:
Thiago Camilo

Foto de: Clayton Medeiros

A NASCAR Brasil Series realizou o treino classificatório da rodada do Velocitta no início da tarde deste sábado (23). A etapa 'Match Point' define o Campeonato Brasileiro de 2025 e o quali distribuiu 25 pontos ao pole position.

Leia também:

hiago Camilo, que chegou em Mogi na terceira posição, marcou a melhor volta da sessão com 1min38s734, superando Rubens Barrichello, o líder do certame, em 0s032. Cacá Bueno será o terceiro no grid.

Na quarta colocação, Felipinho Tozzo foi o melhor na categoria Challenge. Jorge Martelli foi apenas o 13º.

A corrida 1 da etapa do Velocitta acontece ainda neste sábado, às 16h, horário de Brasília.

Resultado

Pos No. Class Piloto Dif.
1 21 BRA THIAGO CAMILO 1:38.734
2 91 BRA RUBENS BARRICHELLO 0,032
3 0 BRA CACÁ BUENO 0,102
4 57 CHA FELIPE TOZZO 0,138
5 28 CHA GUI BACKES 0,163
6 8 CHA ALFREDINHO IBIAPINA(R) 0,254
7 22 BRA VICTOR ANDRADE 0,258
8 46 BRA VITOR GENZ 0,526
9 15 CHA TITO GIAFFONE(R) 0,878
10 17 BRA PIETRO RIMBANO 1,032
11 11 BRA WITOLD RAMASAUSKAS 1,130
12 1 BRA RICARDO ZONTA 1,145
13 87 CHA JORGE MARTELLI 1,161
14 7 BRA ALEX SEID /J CAMPOS 1,183
15 2 BRA LEO TORRES 1,255
16 83 BRA GABRIEL CASAGRANDE 1,438
17 10 CHA ADALBERTO BAPTISTA 1,552
18 16 CHA ANTONIO JUNQUEIRA 2,412
19 9 CHA NICK MONTEIRO 2,447
20 99 BRA GALID OSMAN 2,837
21 84 CHA VINICIUS CANHEDO(R) 3,802
22 56 CHA GABRYEL ROMANO 4,556

Veja como foi

