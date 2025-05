A NASCAR Brasil realizou neste sábado os treinos que decidiram os grids de largada para as duas corridas da etapa de Interlagos, a terceira de 2025.

Thiago Camilo foi o grande nome, após vencer a sprint race, novidade para esta etapa. Os seis primeiros colocados do Q2 fizeram uma prova de seis voltas, com o dono do carro #21 levanto a melhor.

Rubens Barrichello passou a linha de chegada na segunda posição, mas foi punido em 20 segundos logo após a quadriculada ser agitada. Antes, Rubinho tocou em Julio Campos, que acabou atingindo Alfredinho Ibiapina e Victor Andrade. O ex-F1 será o quarto no grid da corrida de amanhã.

A posição ao lado de Camilo será ocupado por Léo Torres, que herdou a P2. Victor Andrade abrirá a segunda fila.

Para a corrida 1, que será realizada nesta tarde, a pole também será de Camilo, com 1min50s043. Ele será acompanhado por Barrichello, seu companheiro de equipe, que ficou a 0s390 dele.

Na categoria Challenge, Alfredinho Ibiapina também fez bonito, com a terceira posição no geral. Ricardo Zonta e Léo Torres completam o top 5 no grid.

A corrida 1 da etapa de Interlagos da NASCAR Brasil acontece às 15h10.

Resultados

Q1

Pos. # Piloto Marca Cat. Dif. 1 21 THIAGO CAMILO Ford BRA 1:50.043 2 91 RUBENS BARRICHELLO Ford BRA 0,390 3 8 ALFREDINHO IBIAPINA(R) Ford CHA 0,435 4 75 RICARDO ZONTA GM BRA 0,562 5 2 LEO TORRES Ford BRA 0,704 6 46 VITOR GENZ GM BRA 0,708 7 99 GALID OSMAN GM BRA 0,712 8 7 JULIO CAMPOS /A SEID Ford BRA 0,757 9 11 WITOLD RAMASAUSKAS GM BRA 0,794 10 4 CAYAN CHIANCA GM BRA 0,854 11 87 JORGE MARTELLI GM CHA 1,025 12 9 NICK MONTEIRO Ford CHA 1,138 13 57 FELIPE TOZZO GM CHA 1,152 14 15 TITO GIAFFONE(R) Ford CHA 1,411 15 12 EMERSON RECK(R) GM CHA 1,509 16 28 GUI BACKES Ford CHA 1,579 17 83 GABRIEL CASAGRANDE Ford BRA 1,832 18 16 ANTONIO JUNQUEIRA Ford CHA 2,156 19 10 ADALBERTO BAPTISTA GM CHA 2,805 20 22 VICTOR ANDRADE Ford BRA 2,808 21 37 RAPHAEL TEIXEIRA /P MARÇAL GM BRA 29,190 22 56 GABRYEL ROMANO GM CHA 23 84 VINICIUS CANHEDO(R) Ford CHA

Q2

Pos No. Piloto 1 21 THIAGO CAMILO 2 2 LEO TORRES 3 22 VICTOR ANDRADE 4 91 RUBENS BARRICHELLO 5 8 ALFREDINHO IBIAPINA(R) 6 7 JULIO CAMPOS /A SEID

7 87 JORGE MARTELLI 8 99 GALID OSMAN 9 11 WITOLD RAMASAUSKAS 10 46 VITOR GENZ 11 57 FELIPE TOZZO 12 9 NICK MONTEIRO 13 28 GUI BACKES 14 4 CAYAN CHIANCA 15 75 RICARDO ZONTA 16 15 TITO GIAFFONE(R) 17 16 ANTONIO JUNQUEIRA 18 83 GABRIEL CASAGRANDE 19 12 EMERSON RECK(R) 20 10 ADALBERTO BAPTISTA 21 37 RAPHAEL TEIXEIRA /P MARÇAL 22 84 VINICIUS CANHEDO(R) 23 0 CACÁ BUENO

