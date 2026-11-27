NASCAR Brasil: Carro de Cacá Bueno ganha pintura especial para decisão em Brasília
Carro do piloto do Team RC ganha apoio da Shopee para corridas que fecham temporada de 2026 neste final de semana
Carro de Cacá Bueno em Brasília
Foto de: Rodrigo Guimarães
Um dos maiores campeões nacionais do esporte a motor brasileiro, Cacá Bueno encerra neste final de semana mais uma temporada da NASCAR Brasil, e contará com uma pintura especial para a etapa marcada para o Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília (DF). O carro do piloto do Team RC estampará a marca da Shopee ao longo da etapa, que contará com três corridas na Capital Federal.
O desenho do carro ganhou a predominância da cor laranja, cor usada pela Shopee. Além disso, detalhes em verde e azul seguem presentes no layout do carro número #0 de Cacá. O piloto, que fecha sua segunda temporada na NASCAR Brasil neste final de semana, espera brigar por bons resultados nas três corridas.
“Quero agradecer a Shopee por confiar no nosso trabalho e acreditar no esporte a motor. Vamos começar essa parceria na etapa que fecha a temporada em Brasília, em mais uma prova de anel externo. Mais uma vez a classificação será importante para a gente lutar no pelotão da frente nas três corridas, então vamos trabalhar nos treinos para ter um carro rápido”, disse Cacá Bueno.
O primeiro treino livre da NASCAR Brasil em Brasília será disputado nesta sexta-feira a partir de 16h40. As atividades seguem no sábado com o segundo treino as 10h20 e a classificação está programada para 14h no mesmo dia, com duas voltas lançadas para cada carro. O domingo prevê a disputa de três corridas: 9h, 14h05 e 14h30, respectivamente.
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