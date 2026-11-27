Um dos maiores campeões nacionais do esporte a motor brasileiro, Cacá Bueno encerra neste final de semana mais uma temporada da NASCAR Brasil, e contará com uma pintura especial para a etapa marcada para o Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília (DF). O carro do piloto do Team RC estampará a marca da Shopee ao longo da etapa, que contará com três corridas na Capital Federal.

O desenho do carro ganhou a predominância da cor laranja, cor usada pela Shopee. Além disso, detalhes em verde e azul seguem presentes no layout do carro número #0 de Cacá. O piloto, que fecha sua segunda temporada na NASCAR Brasil neste final de semana, espera brigar por bons resultados nas três corridas.

“Quero agradecer a Shopee por confiar no nosso trabalho e acreditar no esporte a motor. Vamos começar essa parceria na etapa que fecha a temporada em Brasília, em mais uma prova de anel externo. Mais uma vez a classificação será importante para a gente lutar no pelotão da frente nas três corridas, então vamos trabalhar nos treinos para ter um carro rápido”, disse Cacá Bueno.

O primeiro treino livre da NASCAR Brasil em Brasília será disputado nesta sexta-feira a partir de 16h40. As atividades seguem no sábado com o segundo treino as 10h20 e a classificação está programada para 14h no mesmo dia, com duas voltas lançadas para cada carro. O domingo prevê a disputa de três corridas: 9h, 14h05 e 14h30, respectivamente.