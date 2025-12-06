NASCAR Brasil: Casagrande comanda e vence corrida 1 da Grande Final em Interlagos
Thiago Camilo, da Full Time, e Vitor Genz, da R. Mattheis, completaram o pódio da primeira de três provas em São Paulo
Foto de: Rodrigo Guimarães
Gabriel Casagrande, com o Ford #83 da MX Vogel, venceu a corrida 1 da Grande Final da NASCAR Brasil em Interlagos, em uma sessão marcada por abandono do pole Dudu Barrichello e múltiplos safety car. Thiago Camilo, da Full Time, e Vitor Genz, da R. Mattheis, completaram o pódio da primeira de três provas em São Paulo.
Na classe Challenge, Gui Backer, com o Ford #28 da MX Vogel, foi o vencedor, depois de largar do fundo do grid e escalar o grid, seguido por Alfredinho Ibiapina e Jorge Martelli.
Como foi a corrida 1?
Com Dudu Barrichello na pole position, a largada foi sob safety car. Depois de uma volta, a bandeira verde foi dada e Dudu permaneceu na ponta, com Gabriel Casagrande saltando da quinta colocação para a segunda, enquanto Jorge Martelli perdeu posições em sequência.
Com 18 minutos para o fim, Casagrande assumiu a ponta ao ultrapassar Barrichello antes do S do Senna, enquanto Cacá Bueno, que largou em décimo, seguia escalando o grid, permanecendo na sexta colocação. Witold Ramasauskas, com problemas no carro, abandonou a prova.
Com 16 minutos para o fim, na disputa entre Casagrande e Dudu, voou um pedaço do carro #91, que seguia tocando o piloto paranaense até o fim da Reta dos Boxes. Pelo toque, o Ford de Barrichello ficou com a frente amassada e começou a perder potência, parando no Miolo de Interlagos e também abandonando a prova, causando a entrada do safety car.
Na relargada, faltando 12 minutos para a bandeira quadriculada, Casagrande permaneceu na ponta, mesmo com ataque de Ricardo Zonta e Thiago Camilo. Minutos depois, Zonta tentou retribuir um toque de Alfredinho Ibiapina, mas rodou e bateu no carro de Alex Seid, causando mais um safety car.
Na segunda relargada, com seis minutos restantes, Casagrande ainda conseguiu permanecer na ponta, de novo com ataque de Camilo, mas com Vitor Genz em terceiro, pressionado por Bueno. No entanto, Victor Andrade freiou bem e ultrapassou o carro #0, que caiu para quarto.
Enquanto Cacá Bueno ultrapassava Andrade na Reta dos Boxes, Camilo seguia pressionando Casagrande, que seguia se defendendo das tentativas de ultrapassagem do piloto #21.
Na última volta, Gui Backes, que largou em último, subiu até a sexta colocação, enquanto o Top 4, com um carro de cada equipe, seguia fazendo uma fila muito próxima. No entanto, Casagrande conseguiu se segurar na ponta, seguido por Camilo, Genz, que ultrapassou Cacá Bueno na última reta.
|Pos.
|No.
|Nome
|Carro
|Classe
|Voltas
|Tempo Total
|Diferença
|1
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|Ford
|BRA
|12
|26:04.503
|2
|21
|THIAGO CAMILO
|Ford
|BRA
|12
|26:05.303
|0.800
|3
|46
|VITOR GENZ
|GM
|BRA
|12
|26:05.699
|1.196
|4
|5
|CACÁ BUENO
|GM
|BRA
|12
|26:05.982
|1.479
|5
|22
|VICTOR ANDRADE
|Ford
|BRA
|12
|26:06.817
|2.314
|6
|28
|GUI BACKES
|Ford
|CHA
|12
|26:07.706
|3.203
|7
|77
|VALDENO BRITO
|GM
|BRA
|12
|26:08.447
|3.944
|8
|8
|ALFREDINHO IBIAPINA(R)
|Ford
|CHA
|12
|26:09.454
|4.951
|9
|87
|JORGE MARTELLI
|GM
|CHA
|12
|26:10.206
|5.703
|10
|10
|ADALBERTO BAPTISTA
|GM
|CHA
|12
|26:14.551
|10.048
|11
|57
|FELIPE TOZZO
|GM
|CHA
|12
|26:15.035
|10.532
|12
|15
|TITO GIAFFONE(R)
|Ford
|CHA
|12
|26:15.044
|10.541
|13
|34
|DUDES CASTRONEVES(R)
|GM
|CHA
|12
|26:21.515
|17.012
|14
|84
|VINICIUS CANHEDO(R)
|Ford
|CHA
|12
|26:22.039
|17.536
|15
|99
|GALID OSMAN
|GM
|BRA
|12
|26:31.538
|27.035
|16
|94
|VINNY AZEVEDO /L PARIZOTTO
|GM
|CHA
|12
|26:38.486
|33.983
|17
|76
|PEDRO BEZERRA
|GM
|CHA
|12
|26:56.392
|51.889
Não classificados:
|No.
|Nome
|Voltas
|Total Tm
|Status
|1
|RICARDO ZONTA
|5
|11:45.607
|7 Laps
|7
|ALEX SEID / J CAMPOS
|5
|11:47.080
|7 Laps
|91
|RICARDO ROTILLI(R)
|5
|11:48.178
|7 Laps
|51
|DUDU / RUBENS BARRICHELLO
|3
|6:35.031
|9 Laps
|11
|WITOLD RAMASAUSKAS
|2
|5:06.332
|10 Laps
