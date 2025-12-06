Todas as categorias

Relato da corrida
NASCAR Brasil Interlagos II

NASCAR Brasil: Casagrande comanda e vence corrida 1 da Grande Final em Interlagos

Thiago Camilo, da Full Time, e Vitor Genz, da R. Mattheis, completaram o pódio da primeira de três provas em São Paulo

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Gabriel Casagrande

Foto de: Rodrigo Guimarães

Gabriel Casagrande, com o Ford #83 da MX Vogel, venceu a corrida 1 da Grande Final da NASCAR Brasil em Interlagos, em uma sessão marcada por abandono do pole Dudu Barrichello e múltiplos safety car. Thiago Camilo, da Full Time, e Vitor Genz, da R. Mattheis, completaram o pódio da primeira de três provas em São Paulo. 

Leia também:

Na classe Challenge, Gui Backer, com o Ford #28 da MX Vogel, foi o vencedor, depois de largar do fundo do grid e escalar o grid, seguido por Alfredinho Ibiapina e Jorge Martelli.

Como foi a corrida 1?

Com Dudu Barrichello na pole position, a largada foi sob safety car. Depois de uma volta, a bandeira verde foi dada e Dudu permaneceu na ponta, com Gabriel Casagrande saltando da quinta colocação para a segunda, enquanto Jorge Martelli perdeu posições em sequência.

Com 18 minutos para o fim, Casagrande assumiu a ponta ao ultrapassar Barrichello antes do S do Senna, enquanto Cacá Bueno, que largou em décimo, seguia escalando o grid, permanecendo na sexta colocação. Witold Ramasauskas, com problemas no carro, abandonou a prova.

Com 16 minutos para o fim, na disputa entre Casagrande e Dudu, voou um pedaço do carro #91, que seguia tocando o piloto paranaense até o fim da Reta dos Boxes. Pelo toque, o Ford de Barrichello ficou com a frente amassada e começou a perder potência, parando no Miolo de Interlagos e também abandonando a prova, causando a entrada do safety car.

Na relargada, faltando 12 minutos para a bandeira quadriculada, Casagrande permaneceu na ponta, mesmo com ataque de Ricardo Zonta e Thiago Camilo. Minutos depois, Zonta tentou retribuir um toque de Alfredinho Ibiapina, mas rodou e bateu no carro de Alex Seid, causando mais um safety car.

Na segunda relargada, com seis minutos restantes, Casagrande ainda conseguiu permanecer na ponta, de novo com ataque de Camilo, mas com Vitor Genz em terceiro, pressionado por Bueno. No entanto, Victor Andrade freiou bem e ultrapassou o carro #0, que caiu para quarto.

Enquanto Cacá Bueno ultrapassava Andrade na Reta dos Boxes, Camilo seguia pressionando Casagrande, que seguia se defendendo das tentativas de ultrapassagem do piloto #21.

Na última volta, Gui Backes, que largou em último, subiu até a sexta colocação, enquanto o Top 4, com um carro de cada equipe, seguia fazendo uma fila muito próxima. No entanto, Casagrande conseguiu se segurar na ponta, seguido por Camilo, Genz, que ultrapassou Cacá Bueno na última reta.

Pos. No. Nome Carro Classe Voltas Tempo Total Diferença
1 83 GABRIEL CASAGRANDE Ford BRA 12 26:04.503  
2 21 THIAGO CAMILO Ford BRA 12 26:05.303 0.800
3 46 VITOR GENZ GM BRA 12 26:05.699 1.196
4 5 CACÁ BUENO GM BRA 12 26:05.982 1.479
5 22 VICTOR ANDRADE Ford BRA 12 26:06.817 2.314
6 28 GUI BACKES Ford CHA 12 26:07.706 3.203
7 77 VALDENO BRITO GM BRA 12 26:08.447 3.944
8 8 ALFREDINHO IBIAPINA(R) Ford CHA 12 26:09.454 4.951
9 87 JORGE MARTELLI GM CHA 12 26:10.206 5.703
10 10 ADALBERTO BAPTISTA GM CHA 12 26:14.551 10.048
11 57 FELIPE TOZZO GM CHA 12 26:15.035 10.532
12 15 TITO GIAFFONE(R) Ford CHA 12 26:15.044 10.541
13 34 DUDES CASTRONEVES(R) GM CHA 12 26:21.515 17.012
14 84 VINICIUS CANHEDO(R) Ford CHA 12 26:22.039 17.536
15 99 GALID OSMAN GM BRA 12 26:31.538 27.035
16 94 VINNY AZEVEDO /L PARIZOTTO GM CHA 12 26:38.486 33.983
17 76 PEDRO BEZERRA GM CHA 12 26:56.392 51.889

Não classificados:

No. Nome Voltas Total Tm Status
1 RICARDO ZONTA 5 11:45.607 7 Laps
7 ALEX SEID / J CAMPOS 5 11:47.080 7 Laps
91 RICARDO ROTILLI(R) 5 11:48.178 7 Laps
51 DUDU / RUBENS BARRICHELLO 3 6:35.031 9 Laps
11 WITOLD RAMASAUSKAS 2 5:06.332 10 Laps

