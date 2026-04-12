NASCAR Brasil: Casagrande é desclassificado da corrida 2; Genz herda vitória
Carro #83 "apresentou peso inferior ao regulamentar do campeonato"
Gabriel Casagrande
Foto de: Luciano Santos
Poucas horas após a bandeirada da segunda corrida da etapa de Santa Cruz do Sul da NASCAR Brasil, o resultado final foi modificado pela desclassificação de Gabriel Casagrande.
Primeiro a cruzar a linha de chegada, Casagrande perdeu a posição pois os comissários "identificaram que o carro #83 apresentou peso inferior ao regulamentar do campeonato".
De acordo com o adendo 01 do artigo 18º do regulamento técnico da categoria, "o peso mínimo do veículo, sem combustível, não poderá ser inferior a 1070kg durante todas as atividades desenvolvidas ao longo da etapa".
Dessa maneira, a vitória é herdada por Victor Genz, seguido por Nicolas Costa e Thiago Camilo.
Leia a decisão da CBA na íntegra:
"Ao fazermos a pesagem do veículo #83, da categoria NASCAR Brasil, identificamos que o veículo apresentou apresentou peso inferior ao regulamentar do campeonato, que foi publicado em adendo nº1.
Orientamos a equipe fizesse o ajuste de maneira a abrir a oportunidade de ter mais duas tentativas e assim foi feito e, mesmo na terceira tentativa, apresentou o mesmo valor na pesagem, 1069,8kg".
Punição a Ibiapina na Challenge
Além da desclassificação de Casagrande, Alfredinho Ibiapina foi punido em 20 segundos por "ser considerado culpado pelo incidente" envolvendo também Allam Khodair.
Com isso, Dudes Castroneves fica com a vitória na categoria Challenge e Ibiapina cai para a sexta colocação.
*Tanto Ibiapina quanto Casagrande manifestaram interesse de recorrer ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJDA).
Classificação NASCAR Brasil - Etapa de Santa Cruz do Sul
|Pos
|No.
|Nome
|Modelo
|Categoria
|voltas
|1
|46
|VITOR GENZ
|Ford
|BRA
|19
|2
|69
|NICOLAS COSTA
|GM
|BRA
|19
|3
|21
|THIAGO CAMILO
|Ford
|BRA
|19
|4
|9
|ARTHUR GAMA
|GM
|BRA
|19
|5
|0
|CACÁ BUENO
|GM
|BRA
|19
|6
|34
|DUDES CASTRO NEVES
|GM
|CHA
|19
|7
|11
|WITOLD RAMASAUSKAS
|GM
|CHA
|19
|8
|99
|GALID OSMAN
|GM
|BRA
|19
|9
|55
|MURILO ROCHA
|Ford
|CHA
|19
|10
|57
|FELIPE TOZZO
|GM
|CHA
|19
|11
|25
|TATIANA CALDERON
|Ford
|CHA
|19
|12
|85
|GUSTAVO BANDEIRA
|GM
|CHA
|19
|13
|8
|ALFREDINHO IBIAPINA
|Ford
|CHA
|19
|14
|97
|BRUNA TOMASELLI
|Ford
|CHA
|18
|15
|28
|GUI BACKES
|Ford
|CHA
|16
Não classificados (75% = 14 voltas)
|Pos
|No.
|Nome
|Model
|Class
|voltas
|15
|—
|TITO GIAFFONE
|Ford
|CHA
|12
|18
|—
|ALLAM KHODAIR
|—
|BRA
|6
|10
|—
|RICARDO ZONTA
|GM
|BRA
|3
|22
|—
|VICTOR ANDRADE
|Ford
|BRA
|2
|90
|—
|ALEX SEID / R MAURICIO
|GM
|BRA
|2
|87
|—
|JORGE MARTELLI
|GM
|BRA
|2
|5
|—
|DENIS NAVARRO
|GM
|BRA
|—
Desclassificado
|Status
|No.
|Nome
|Model
|Class
|voltas
|DQ
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|GM
|BRA
|19
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