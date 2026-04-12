NASCAR Brasil: Casagrande é desclassificado da corrida 2; Genz herda vitória

Poucas horas após a bandeirada da segunda corrida da etapa de Santa Cruz do Sul da NASCAR Brasil, o resultado final foi modificado pela desclassificação de Gabriel Casagrande.

Primeiro a cruzar a linha de chegada, Casagrande perdeu a posição pois os comissários "identificaram que o carro #83 apresentou peso inferior ao regulamentar do campeonato".

De acordo com o adendo 01 do artigo 18º do regulamento técnico da categoria, "o peso mínimo do veículo, sem combustível, não poderá ser inferior a 1070kg durante todas as atividades desenvolvidas ao longo da etapa".

Dessa maneira, a vitória é herdada por Victor Genz, seguido por Nicolas Costa e Thiago Camilo.

Leia a decisão da CBA na íntegra:

"Ao fazermos a pesagem do veículo #83, da categoria NASCAR Brasil, identificamos que o veículo apresentou apresentou peso inferior ao regulamentar do campeonato, que foi publicado em adendo nº1.

Orientamos a equipe fizesse o ajuste de maneira a abrir a oportunidade de ter mais duas tentativas e assim foi feito e, mesmo na terceira tentativa, apresentou o mesmo valor na pesagem, 1069,8kg".

Punição a Ibiapina na Challenge

Além da desclassificação de Casagrande, Alfredinho Ibiapina foi punido em 20 segundos por "ser considerado culpado pelo incidente" envolvendo também Allam Khodair.

Com isso, Dudes Castroneves fica com a vitória na categoria Challenge e Ibiapina cai para a sexta colocação.

*Tanto Ibiapina quanto Casagrande manifestaram interesse de recorrer ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJDA).

Classificação NASCAR Brasil - Etapa de Santa Cruz do Sul

Pos No. Nome Modelo Categoria voltas 1 46 VITOR GENZ Ford BRA 19 2 69 NICOLAS COSTA GM BRA 19 3 21 THIAGO CAMILO Ford BRA 19 4 9 ARTHUR GAMA GM BRA 19 5 0 CACÁ BUENO GM BRA 19 6 34 DUDES CASTRO NEVES GM CHA 19 7 11 WITOLD RAMASAUSKAS GM CHA 19 8 99 GALID OSMAN GM BRA 19 9 55 MURILO ROCHA Ford CHA 19 10 57 FELIPE TOZZO GM CHA 19 11 25 TATIANA CALDERON Ford CHA 19 12 85 GUSTAVO BANDEIRA GM CHA 19 13 8 ALFREDINHO IBIAPINA Ford CHA 19 14 97 BRUNA TOMASELLI Ford CHA 18 15 28 GUI BACKES Ford CHA 16

Não classificados (75% = 14 voltas)

Pos No. Nome Model Class voltas 15 — TITO GIAFFONE Ford CHA 12 18 — ALLAM KHODAIR — BRA 6 10 — RICARDO ZONTA GM BRA 3 22 — VICTOR ANDRADE Ford BRA 2 90 — ALEX SEID / R MAURICIO GM BRA 2 87 — JORGE MARTELLI GM BRA 2 5 — DENIS NAVARRO GM BRA —

Desclassificado

Status No. Nome Model Class voltas DQ 83 GABRIEL CASAGRANDE GM BRA 19

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