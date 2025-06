Gabriel Casagrande foi um dos grandes nomes da NASCAR Brasil neste sábado (14) em Tarumã. Após enfrentar problemas com uma intoxicação alimentar e o 17º lugar na classificação, o paranaense deu show na pista gaúcha com uma corrida de recuperação para a terminar a primeira prova na quarta posição.

“Feliz por essa recuperação que nós conseguimos fazer nessa corrida. A classificação não foi da maneira que a gente queria, então essa escalada foi fundamental para nós. Eu tive uma intoxicação alimentar, então não estava bem, mas conseguimos esse quarto lugar na superação”, explica Casagrande, que tem patrocínios de Baterias Júpiter, Axalta, STP, Cresol, OnPetro, Vonder, Atacadão Pneus, Panter e RP Info.

Com o resultado, Casagrande volta ao top 5 do campeonato e diminui a distância em relação ao líder da competição para 21 pontos. Por conta da inversão do grid entre os seis primeiros para a corrida 2, Casagrande largará na terceira colocação com o Ford Mustang número 83.

A segunda prova da NASCAR Brasil será realizada neste domingo (15), a partir das 14 horas, com transmissão ao vivo da RedeTV!, ESPN, Disney+ e YouTube.

