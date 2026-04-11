NASCAR Brasil: Casagrande lidera treino antes de quali em Santa Cruz do Sul
Gui Backes voltou a ser o mais rápido da categoria Challenge
Gabriel Casagrande
Foto de: Luciano Santos
A NASCAR Brasil realizou o treino livre dois na manhã deste sábado em Santa Cruz do Sul, palco da primeira etapa da temporada de 2026.
Gabriel Casagrande foi o nome da sessão, ao liderar com 1min28s659, melhor do fim de semana até agora. Arthur Gama, que retorna à categoria este ano, foi o segundo colocado, a apenas 0s021 do piloto da A. Mattheis Vogel. Ricardo Zonta foi o terceiro.
Pela categoria Challenge, Gui Backes se destacou novamente, sendo o melhor da classe, na quarta posição. Vitor Genz, que liderou na sexta-feira, fechou o top 5.
O quali da NASCAR Brasil, que também tem uma corrida sprint de cinco voltas, será às 12h35 deste sábado. No domingo teremos a rodada dupla, com a largada da corrida 1 às 8h30 e da corrida 2 às 14h20.
Resultado
|Pos
|No.
|Piloto
|Modelo
|Cat
|Voltas
|Melhor volta
|Dif.
|1
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|GN
|BRA
|6
|1:28.659
|2
|9
|ARTHUR GAí1A
|GN
|BRA
|9
|1:28.680
|0.021
|3
|10
|RICARDO ZONTA
|GN
|BRA
|4
|1:29.028
|0.369
|4
|28
|GUI BACKES
|Ford
|CHA
|5
|1:29.051
|0.392
|5
|46
|VITOR GENZ
|Ford
|BRA
|6
|1:29.097
|0.438
|6
|99
|GALID OSMAN
|GM
|BRA
|7
|1:29.107
|0.448
|7
|8
|ALFREDINHO IBIAPINA
|Ford
|CHA
|5
|1:29.119
|0.460
|8
|21
|THIAGO CAMILO
|Ford
|BRA
|5
|1:29.363
|0.704
|9
|18
|ALLAM KHODAIR
|Ford
|BRA
|8
|1:29.405
|0.746
|10
|5
|DENIS NAVARRO
|GM
|BRA
|7
|1:29.548
|0.889
|11
|22
|VICTOR ANDRADE
|Ford
|BRA
|7
|1:29.572
|0.913
|12
|55
|MURILO ROCHA
|Ford
|CHA
|8
|1:29.647
|0.988
|13
|15
|TITO GIAFFONE
|Ford
|CHA
|8
|1:29.654
|0.995
|14
|57
|FELIPE TOZZO
|GM
|CHA
|5
|1:29.657
|0.998
|15
|69
|NICOLAS COSTA
|GN
|BRA
|12
|1:29.972
|1.313
|16
|87
|JORGE MARTELLI
|GM
|BRA
|5
|1:30.042
|1.383
|17
|0
|CACÁ BUENO
|GN
|BRA
|5
|1:30.100
|1.441
|18
|97
|BRUNA TOMASELLI
|Ford
|CHA
|10
|1:30.162
|1.503
|19
|90
|RICARDO MAURICIO/A SEID
|GM
|BRA
|8
|1:30.194
|1.535
|20
|34
|DUDES CASTRONEVES
|GN
|CHA
|6
|1:30.340
|1.681
|21
|25
|TATIANA CALDERON
|Ford
|CHA
|9
|1:30.442
|1.783
|22
|11
|WITOLD RAMASAUSKAS
|GN
|CHA
|8
|1:30.522
|1.863
|23
|85
|GUSTAVO BANDEIRA
|GM
|CHA
|10
|1:30.657
|1.998
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários