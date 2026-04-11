NASCAR Brasil Santa Cruz do Sul

NASCAR Brasil: Casagrande lidera treino antes de quali em Santa Cruz do Sul

Gui Backes voltou a ser o mais rápido da categoria Challenge

Redação Motorsport.com
Publicado:
Gabriel Casagrande

Foto de: Luciano Santos

A NASCAR Brasil realizou o treino livre dois na manhã deste sábado em Santa Cruz do Sul, palco da primeira etapa da temporada de 2026.

Gabriel Casagrande foi o nome da sessão, ao liderar com 1min28s659, melhor do fim de semana até agora. Arthur Gama, que retorna à categoria este ano, foi o segundo colocado, a apenas 0s021 do piloto da A. Mattheis Vogel. Ricardo Zonta foi o terceiro.  

Pela categoria Challenge, Gui Backes se destacou novamente, sendo o melhor da classe, na quarta posição. Vitor Genz, que liderou na sexta-feira, fechou o top 5.

O quali da NASCAR Brasil, que também tem uma corrida sprint de cinco voltas, será às 12h35 deste sábado. No domingo teremos a rodada dupla, com a largada da corrida 1 às 8h30 e da corrida 2 às 14h20.

Resultado

Pos No. Piloto Modelo Cat Voltas Melhor volta Dif.
1 83 GABRIEL CASAGRANDE GN BRA 6 1:28.659  
2 9 ARTHUR GAí1A GN BRA 9 1:28.680 0.021
3 10 RICARDO ZONTA GN BRA 4 1:29.028 0.369
4 28 GUI BACKES Ford CHA 5 1:29.051 0.392
5 46 VITOR GENZ Ford BRA 6 1:29.097 0.438
6 99 GALID OSMAN GM BRA 7 1:29.107 0.448
7 8 ALFREDINHO IBIAPINA Ford CHA 5 1:29.119 0.460
8 21 THIAGO CAMILO Ford BRA 5 1:29.363 0.704
9 18 ALLAM KHODAIR Ford BRA 8 1:29.405 0.746
10 5 DENIS NAVARRO GM BRA 7 1:29.548 0.889
11 22 VICTOR ANDRADE Ford BRA 7 1:29.572 0.913
12 55 MURILO ROCHA Ford CHA 8 1:29.647 0.988
13 15 TITO GIAFFONE Ford CHA 8 1:29.654 0.995
14 57 FELIPE TOZZO GM CHA 5 1:29.657 0.998
15 69 NICOLAS COSTA GN BRA 12 1:29.972 1.313
16 87 JORGE MARTELLI GM BRA 5 1:30.042 1.383
17 0 CACÁ BUENO GN BRA 5 1:30.100 1.441
18 97 BRUNA TOMASELLI Ford CHA 10 1:30.162 1.503
19 90 RICARDO MAURICIO/A  SEID GM BRA 8 1:30.194 1.535
20 34 DUDES CASTRONEVES GN CHA 6 1:30.340 1.681
21 25 TATIANA CALDERON Ford CHA 9 1:30.442 1.783
22 11 WITOLD RAMASAUSKAS GN CHA 8 1:30.522 1.863
23 85 GUSTAVO BANDEIRA GM CHA 10 1:30.657 1.998

