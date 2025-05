O calendário de provas do automobilismo brasileiro está em ritmo frenético e Gabriel Casagrande, atual campeão da NASCAR Brasil e da Stock Car, entra para uma sequência de 30 dias com quatro finais de semana de corrida, iniciando a sequência em Interlagos com a disputa da terceira etapa da NASCAR Brasil. O piloto da equipe MX Vogel analisou a sequência como positiva e importante para se manter bem na disputa dos campeonatos.

“É uma sequência que a gente gosta de fazer. Se depender do piloto ele está todo final de semana no autódromo. Vamos trabalhar para que a gente possa ter condições de brigar pela vitória. Na NASCAR nós temos um carro bom, que acabou sofrendo com quebras nas duas etapas mas que com certeza tem velocidade. Nós provamos isso com a pole position em Londrina, conseguimos pódios, e agora em Interlagos espero que a gente possa ter um desempenho forte.”

“Tudo o que vem sendo feito pela equipe da NASCAR vai surtir efeito para a gente tenha também um carro mais confiável por lá”, afirmou Casagrande.

Campeão overall da NASCAR Brasil em 2024, Casagrande venceu em Interlagos na temporada passada e espera repetir a dose neste ano. Agora em um novo projeto dentro da categoria, que passou a contar com equipes no grid em 2025, Casagrande soma 45 pontos é o vice-líder do campeonato.

“Vamos tentar repetir o resultado do ano passado que foi uma vitória em Interlagos para que possamos seguir nas primeiras posições do campeonato. Estou apenas um ponto atrás do líder, sabemos que ainda tem muita coisa pela frente, mas estou bem animado com a NASCAR Brasil e todos os campeonatos que vou participar”, completou Casagrande, que tem patrocínios de Baterias Júpiter, Axalta, STP, Cresol, OnPetro, Vonder, Atacadão Pneus, Panter e RP Info.

A programação da NASCAR Brasil em Interlagos será iniciada nessa sexta-feira com o primeiro treino livre às 15h30. O sábado terá uma sequência extensa com o treino livre 2 às 8h40, seguido da classificação a partir do meio-dia com Q1, Q2 e classificatório Sprint Race às 12h30. A largada da primeira corrida será ainda no sábado às 15h10, enquanto a corrida 2 está marcada para o domingo às 12h50. As provas são exibidas pela RedeTV!, ESPN e Disney +.

