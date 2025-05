Gabriel Casagrande teve uma corrida das mais desafiadoras no Autódromo de Interlagos neste domingo (18), onde a NASCAR Brasil encerrou a terceira etapa da temporada 2025. O piloto da equipe MX Vogel completou a disputa da corrida 2 com a sétima posição, depois de largar do fim do grid e ficar sem uma das portas logo na primeira volta de disputa.

O atual campeão Overall largou da 17ª colocação na corrida deste domingo, e rapidamente começou a escalar o pelotão, mesmo com o carro danificado. Casagrande chegou a aparecer em quinto na classificação da prova. Gabriel seguiu na disputa, sempre no grupo que batalhava pela liderança, e cruzou a linha de chegada com a sétima posição.

“A corrida foi divertida, largando de onde eu larguei, 17º, já sabia que ia ter boas voltas tentando ultrapassar todo mundo, consegui subir até quinto, mas a gente segue tendo um problema de velocidade de reta. O motor melhorou de ontem para hoje, mas eu não conseguia me aproveitar do vácuo que os adversários conseguiam, e acabei sendo ultrapassado e terminei em 7º, mas foi legal, foi divertido”, disse Casagrande.

“Eu tive um incidente na primeira volta, minha porta saiu voando, o carro ficou bem danificado. Aqui é liberado você seguir até o final com o carro do jeito que ele estava, e foi possível performar bem, fiquei feliz com o resultado e com o desempenho”, completa Gabriel Casagrande, que tem os patrocínios de Baterias Júpiter, Axalta, STP, Cresol, OnPetro, Vonder, Atacadão Pneus, Panter e RP Info.

A NASCAR Brasil dá sequência à temporada 2025 nos dias 14 e 15 de junho, quando visita o Autódromo de Tarumã, em Viamão (RS), para a disputa da quarta etapa do campeonato.

