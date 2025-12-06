NASCAR Brasil: Casagrande vence primeira corrida da decisão da Special Edition em Interlagos
Líder do campeonato toma liderança no início e suporta ataques dos adversários para vencer neste sábado. Decisão no domingo contará com mais duas corridas
Foto de: Rodrigo Guimarães
Líder da Special Edition da NASCAR Brasil, Gabriel Casagrande venceu neste sábado (6) a primeira corrida classificatória da última etapa da temporada 2025, disputada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Depois de ser o mais rápido na classificação, o piloto da MX Vogel tomou a liderança ainda no início dos 23 minutos de disputa e suportou aos ataques dos adversários para triunfar na primeira das três provas do final de semana.
“Acho que o nosso primeiro objetivo foi cumprido, que era essa vitória. A gente classificou muito bem, e nos treinos a gente não esteve tão bem na tabela de tempos, mas sabíamos do nosso potencial. A corrida é sempre dura, e o Dudu [Barrichello] foi gente boa demais comigo, estava com o pensamento de ir junto comigo para na frente, mas acabou ficando pelo caminho. E depois tive que me defender do Thiago [Camilo], que sempre joga duro”, disse Casagrande, que agradeceu a equipe pelo trabalho após a vitória.
“Estou muito feliz, agradeço demais aos patrocinadores que fazem isso possível, a equipe pelo trabalho. A gente teve um ano de altos e baixos, mas desde a metade do ano estamos brigando na frente em todas as etapas. Estou contente e eles merecem. Hoje não vamos comemorar tanto pois amanhã a gente tem mais duas corridas, e a gente está na liderança da Special Edition, e tenho certeza de que temos condições de brigar por esse título”, completou.
A NASCAR Brasil terá mais duas provas no domingo. Às 9h45 ocorre a segunda corrida classificatória, enquanto às 16h15 será realizada a corrida principal.
