NASCAR Brasil chega ao Velocitta com foco na corrida pelas vagas do Playoff

A NASCAR Brasil Series desembarca no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), para a quarta etapa da temporada 2026. A prova abre a segunda metade do campeonato regular e passa a ter peso ainda maior na estratégia dos pilotos, já que os resultados obtidos nas próximas etapas serão fundamentais para a composição do inédito sistema de Playoff, novidade que estreia nesta temporada e promete acrescentar um novo ingrediente à disputa pelo título.

Desafio técnico em Mogi Guaçu

Além da importância na tabela de classificação, o Autódromo Velocitta impõe um dos maiores desafios técnicos da temporada para pilotos e equipes. Com os pneus Pirelli, o traçado paulista exige o equilíbrio perfeito entre desempenho e gerenciamento dos compostos ao longo das atividades de pista.

“Com curvas de diferentes raios, mudanças de elevação e trechos que combinam frenagens intensas com acelerações progressivas, a pista demanda equilíbrio entre aderência, estabilidade e resistência ao desgaste. O asfalto oferece boa aderência e o traçado extremamente técnico é reconhecido como um dos mais desafiadores do calendário”, destacou Camila Maluf, CEO do Circuito Panamericano da Pirelli.

Com 3.493 metros de extensão e um desenho bastante seletivo, o circuito costuma premiar os pilotos que conseguem manter constância de rendimento durante todo o fim de semana. Em uma fase do campeonato em que cada ponto pode fazer a diferença na composição do Playoff, encontrar o acerto ideal do carro será fundamental para conquistar bons resultados em Mogi Guaçu.

Esse cenário torna a quarta etapa ainda mais estratégica, especialmente para os pilotos que buscam melhorar sua posição no campeonato regular e chegar ao Playoff com a maior pontuação possível.

Após três etapas disputadas, a classificação já começa a indicar quais pilotos estariam entre os 12 melhores do campeonato regular, grupo que receberá um bônus de 20 pontos para o início do Playoff. O líder é Nicolas Costa (#69), com 105 pontos, seguido por Thiago Camilo (#21), com 81, e Gabriel Casagrande (#83), com 79. Completam o grupo dos 12 primeiros Vitor Genz, Arthur Gama, Cacá Bueno, Victor Andrade, Ricardo Maurício, Denis Navarro, Galid Osman, Tito Giaffone e Murilo Rocha.

Logo atrás, Witold Ramasauskas, Ricardo Zonta, Alfredinho Ibiapina, Jorge Martelli, Gui Backes e Bruna Tomaselli aparecem próximos do grupo dos 12 melhores e têm pela frente três etapas para reduzir a diferença antes do início do Playoff.

Como funcionará o Playoff?

O sistema de Playoff estreia na NASCAR Brasil em 2026 e terá papel decisivo na definição do campeão da temporada. A fase especial será disputada nas etapas 8 e 9, mas sem eliminar competidores, mantendo todos os pilotos aptos a pontuar até a corrida final.

Ao término da sétima etapa, os 12 melhores colocados do campeonato regular receberão um bônus de 20 pontos para iniciar a fase de Playoff. Após a oitava etapa, os seis melhores classificados receberão mais 10 pontos extras para a disputa da Grande Final.

Outra particularidade é que o lastro de sucesso deixa de ser obrigatório durante os Playoffs, aumentando ainda mais o equilíbrio entre os concorrentes ao título.

Sétima etapa terá pontuação especial

Antes dos Playoffs, a sétima etapa terá peso ainda maior. O evento distribuirá 75 pontos no total, divididos entre a Sprint Race, Corrida 1 e Corrida 2, cada uma valendo até 25 pontos. A rodada poderá provocar mudanças significativas na classificação.

Challenge também vive disputa acirrada

Na categoria Challenge, Witold Ramasauskas lidera com 92 pontos, seguido por Tito Giaffone, com 87, e Alfredinho Ibiapina, com 75. Gui Backes, Bruna Tomaselli, Murilo Rocha e Felipe Tozzo aparecem na sequência em uma disputa bastante equilibrada pelas primeiras posições.

Já na classificação Rookie Of The Year, destinada aos estreantes da Challenge, Bruna Tomaselli e Murilo Rocha dividem a liderança com 65 pontos, mantendo aberta a disputa pelo título da temporada.

Com três etapas ainda pela frente antes do início do Playoff, cada ponto conquistado no Velocitta poderá ser determinante para a posição dos pilotos na classificação geral. A expectativa é de corridas intensas e estratégias bem definidas em uma fase da temporada que começa a moldar o cenário da disputa pelo título da NASCAR Brasil 2026.

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