A temporada 2025 da NASCAR Brasil Series chega ao seu terceiro desafio nos dias 17 e 18 de maio, desta vez no tradicional Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Após as duas primeiras etapas em Campo Grande (MS) e Londrina (PR), os competidores encaram agora um traçado dinâmico, veloz e que exigirá muita técnica das equipes e pilotos. A última vez que o campeonato esteve no circuito foi em agosto do ano passado.

Uma das novidades na próxima semana é o desafio “Sprint Race”, nome idealizado pela categoria desde 2011: trata-se de uma corrida de seis voltas e participam apenas os seis primeiros colocados do segundo treino classificatório. No caso de duplas, não há exigência em qual piloto deve fazer esta Sprint Race. Além da dinâmica deste estilo de treino classificatório, os pilotos concorrem ao troféu Top Qualifying.

Segundo o regulamento, o primeiro treino classificatório (Q1) será para todos os pilotos inscritos, com 10 (dez) minutos de duração. O resultado do Q1 já define o grid de largada para a Corrida 1. No segundo treino classificatório (Q2), do 7º ao 24º colocado fica definido o grid de largada da Corrida 2.

O sistema de disputa conta com duas corridas, sendo este ano 25 minutos de prova e mais uma volta, onde cada carro pode ser representado por um ou dois pilotos. No caso das duplas, cada piloto terá o mesmo tempo de treinos e corridas.

O calendário da competição está dividido em duas séries e nove etapas: o Campeonato Brasileiro, com seis etapas e duas corridas cada (Campo Grande/MS, Londrina/PR, Interlagos, São Paulo/SP, Tarumã, Viamão/RS, Cascavel/PR e Velocitta, Mogi Guaçu, SP), e o “Special Edition”, sendo três etapas (Curvelo/MG, Velocitta, Mogi Guaçu/SP e a última em Interlagos, São Paulo/SP), com três corridas cada. Nesta edição serão quatro títulos distintos: NASCAR Brasil, Special Edition, Overall (geral e classe Challenge) e Rookie Of The Year.

PROGRAMAÇÃO DA NASCAR BRASIL SERIES - 16 À 18/05/2025

SEXTA – 16/MAIO

12h25 – 13h10 - Treino Extra Classe Challenge

15h30 – 16h15 - Treino Livre 1

SÁBADO – 17/MAIO

08h40 – 09h25 - 2º Treino Oficial (Máx. 18 Voltas)

12h00 – 12h10 - Q1

12h15 – 12h25 - Q2

12h30 – 12h40 - Classificatório Sprint Race (6 Voltas)

15h05 – Placa de 5 min.

15h10 – Volta de Apresentação

15h13 – Largada 25 min. + 1 volta

15h41 – Chegada

15h50 – 16h00 - Victory Lane /Pódio

15h50 – 16h50 - Volta Rápida

DOMINGO – 18/MAIO

08h30 – 08h40 - Warm-up

09h00 – 10h00 - Visitação aos Boxes

09h35 – 10h00 - Drivers Parade NASCAR Brasil

12h00 – Abertura de Box

12h10 – Fechamento de Box Carros Alinhados 45 Grid

12h10 – 12h40 - Grid Walk

12h35 – Hino Nacional

12h45 – Placa de 5 min.

12h50 – Volta de Apresentação

12h53 – Largada 25 min. + 1 Volta

13h21 – Chegada

13h25 – 13h35 - Victory Lane/ Pódio

16h40 – 17h40 - Volta Rápida

ZARCO EMOCIONA no GP da França! MARTÍN SAI DA APRILIA RUMO À HONDA? Diogo BRILHA, Granado SE LESIONA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ZARCO EMOCIONA no GP da França! MARTÍN SAI DA APRILIA RUMO À HONDA? Diogo BRILHA, Granado SE LESIONA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!