A NASCAR Brasil Series chega neste fim de semana ao Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), para a disputa da quarta etapa da temporada 2026. Entre os pilotos do grid estará Jorge Martelli, que volta a acelerar o Chevrolet Camaro #87 da Team RC em um circuito que guarda lembranças especiais em sua trajetória.

Foi justamente no traçado paulista que Martelli conquistou, em 2025, o título do bicampeonato Brasileiro da categoria Challenge, resultado que transformou o Velocitta em um dos palcos mais marcantes de sua carreira no automobilismo.

O Velocitta é considerado um dos circuitos mais técnicos do país. Com 3.493 metros de extensão e 14 curvas— oito para a direita e seis para a esquerda —, o traçado combina trechos de alta velocidade, setores sinuosos e constantes mudanças de elevação. As características da pista exigem precisão nas frenagens, equilíbrio do carro e concentração durante toda a volta, além de tornar as ultrapassagens um desafio extra para os competidores.

Motivado pelas boas recordações e pelo histórico de resultados positivos no circuito, Martelli acredita que o conhecimento da pista pode ser um diferencial importante para a etapa.

“Tenho uma ligação muito especial com o Velocitta. Foi lá que vivi um dos momentos mais importantes da minha carreira ao conquistar o título brasileiro da Challenge no ano passado. É uma pista extremamente técnica, com muitas mudanças de elevação e curvas que exigem bastante precisão do piloto. Sempre gostei de correr lá e chego para esta etapa com excelentes lembranças e muita motivação”, destacou o piloto de Tapurah (MT).

A programação da etapa contará com classificação no sábado (27) e duas corridas no domingo (28), com largadas às 9 horas e às 14 horas. O piloto da Team RC espera aproveitar cada oportunidade para somar pontos importantes na temporada.

“A expectativa é muito boa para o fim de semana. Sabemos que teremos duas corridas bastante disputadas e que cada detalhe pode fazer a diferença em uma pista tão desafiadora como o Velocitta. Nossa meta é aproveitar bem os treinos, buscar um bom desempenho na classificação e brigar pelas primeiras posições nas duas provas. Estamos trabalhando forte para conquistar um grande resultado”, completou Martelli.

A etapa terá transmissão ao vivo pelo SBT, no domingo, a partir das 9 horas. O público também poderá acompanhar as disputas pela ESPN, Disney+ e pelo canal oficial da NASCAR Brasil no YouTube (@nascarbrasil).

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