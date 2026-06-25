Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

NASCAR Brasil Velocitta

NASCAR Brasil: Com excelente retrospecto no Velocitta, Jorge Martelli segue otimista para a quarta etapa

Piloto da Team RC acelera o Chevrolet Camaro #87 na quarta etapa da temporada e volta ao circuito onde conquistou o título brasileiro da categoria em 2025

Publicado:
Jorge Martelli

Jorge Martelli

Foto de: Clayton Medeiros

A NASCAR Brasil Series chega neste fim de semana ao Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), para a disputa da quarta etapa da temporada 2026. Entre os pilotos do grid estará Jorge Martelli, que volta a acelerar o Chevrolet Camaro #87 da Team RC em um circuito que guarda lembranças especiais em sua trajetória.

Leia também:

Foi justamente no traçado paulista que Martelli conquistou, em 2025, o título do bicampeonato Brasileiro da categoria Challenge, resultado que transformou o Velocitta em um dos palcos mais marcantes de sua carreira no automobilismo.

O Velocitta é considerado um dos circuitos mais técnicos do país. Com 3.493 metros de extensão e 14 curvas— oito para a direita e seis para a esquerda —, o traçado combina trechos de alta velocidade, setores sinuosos e constantes mudanças de elevação. As características da pista exigem precisão nas frenagens, equilíbrio do carro e concentração durante toda a volta, além de tornar as ultrapassagens um desafio extra para os competidores.

Motivado pelas boas recordações e pelo histórico de resultados positivos no circuito, Martelli acredita que o conhecimento da pista pode ser um diferencial importante para a etapa.

“Tenho uma ligação muito especial com o Velocitta. Foi lá que vivi um dos momentos mais importantes da minha carreira ao conquistar o título brasileiro da Challenge no ano passado. É uma pista extremamente técnica, com muitas mudanças de elevação e curvas que exigem bastante precisão do piloto. Sempre gostei de correr lá e chego para esta etapa com excelentes lembranças e muita motivação”, destacou o piloto de Tapurah (MT).

A programação da etapa contará com classificação no sábado (27) e duas corridas no domingo (28), com largadas às 9 horas e às 14 horas. O piloto da Team RC espera aproveitar cada oportunidade para somar pontos importantes na temporada.

“A expectativa é muito boa para o fim de semana. Sabemos que teremos duas corridas bastante disputadas e que cada detalhe pode fazer a diferença em uma pista tão desafiadora como o Velocitta. Nossa meta é aproveitar bem os treinos, buscar um bom desempenho na classificação e brigar pelas primeiras posições nas duas provas. Estamos trabalhando forte para conquistar um grande resultado”, completou Martelli.

A etapa terá transmissão ao vivo pelo SBT, no domingo, a partir das 9 horas. O público também poderá acompanhar as disputas pela ESPN, Disney+ e pelo canal oficial da NASCAR Brasil no YouTube (@nascarbrasil).

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior NASCAR Brasil chega ao Velocitta com foco na corrida pelas vagas do Playoff

Principais comentários

Últimas notícias

Porsche Cup: Silvio Morestoni anuncia dupla com Matheus Machado e promove engenheiro ao cockpit do Porsche #2

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Porsche Cup: Silvio Morestoni anuncia dupla com Matheus Machado e promove engenheiro ao cockpit do Porsche #2

Firás Fahs estreia na NASCAR Brasil Series com a Team RC no Velocitta

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Velocitta
Firás Fahs estreia na NASCAR Brasil Series com a Team RC no Velocitta

NASCAR Brasil: Com excelente retrospecto no Velocitta, Jorge Martelli segue otimista para a quarta etapa

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Velocitta
NASCAR Brasil: Com excelente retrospecto no Velocitta, Jorge Martelli segue otimista para a quarta etapa

NASCAR Brasil chega ao Velocitta com foco na corrida pelas vagas do Playoff

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Velocitta
NASCAR Brasil chega ao Velocitta com foco na corrida pelas vagas do Playoff