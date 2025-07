NASCAR BRASIL: Com histórico forte em corridas longas, Jorge Martelli quer pontuar na #100miles

Vice-líder da classificação geral e líder da categoria Challenge na NASCAR Brasil, o piloto Jorge Martelli chega à etapa #100miles, em Cascavel (PR), com um histórico que joga a seu favor. A prova de 100 Milhas será disputada à noite pela primeira vez, neste sábado (12), no Autódromo Internacional Zilmar Beux e reúne dois ingredientes com os quais o piloto do Chevrolet Camaro #87 tem boa afinidade: corridas noturnas e de longa duração.

“Provas de longa duração e noturnas demandam uma combinação de constância, paciência e tomada de decisão precisa. Gosto deste formato mais tranquilo de pilotar e isto me faz conseguir manter um ritmo consistente e preservar o equipamento ao longo de toda a corrida. Além disso, correr à noite exige ainda mais concentração e sensibilidade, o que considero um diferencial positivo no meu estilo de pilotagem”, afirma o piloto da Team RC.

O piloto venceu as 100 Milhas da temporada anterior na Challenge, experiência que agora pode se transformar em vantagem estratégica. “A vitória nas 100 Milhas do ano passado foi resultado de uma estratégia muito bem executada por toda equipe e uma gestão do desgaste dos pneus e no ritmo de prova. Embora naquela ocasião a corrida não tenha sido à noite, pude evoluir bastante no entendimento do carro em situações de longa duração. Isso certamente agrega experiência para administrar melhor os estágios e planejar cada movimento nesta etapa”, garante.

Faltando apenas duas provas para o fim do Campeonato Brasileiro da NASCAR Brasil Series - Cascavel e Velocitta -, Martelli segue firme na disputa dos dois títulos principais. E, embora reconheça a chance dupla, procura focar no trabalho etapa a etapa. “Buscar os dois títulos é um sonho para mim, porém nosso foco como equipe permanece em somar o máximo de pontos em cada etapa, preservando as condições de brigar pelas duas conquistas até a última corrida. Temos trabalhado duro e quer nos manter competitivos em ambas as disputas”, contou.

Com experiência no traçado de Cascavel, o piloto também alerta para os desafios extras que a prova noturna impõe. “Para mim Cascavel exige muita confiança. Você está sempre no limite. Corri à noite lá ano passado, na Cascavel de Ouro, e apesar da iluminação ser excelente em todos os sentidos, a visibilidade à noite sempre gera prejuízo. Então, chegar ao limite à noite é um pouco mais difícil”, avalia.

