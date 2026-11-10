O equilíbrio tem sido uma das marcas da NASCAR Brasil Series 2026. Ao longo de oito etapas, sete pilotos diferentes conquistaram vitórias, em uma temporada que reuniu disputas intensas, alternância de protagonistas e uma classificação que permanece aberta na reta final do campeonato.

Thiago Camilo, Vitor Genz, Gabriel Casagrande, Nicolas Costa, Galid Osman, Arthur Gama e Tatiana Calderón estiveram no lugar mais alto do pódio durante o ano. A relação de vencedores evidencia a competitividade da categoria e a capacidade de diferentes pilotos e equipes de se destacarem em circuitos com características distintas.

Com a temporada já na fase dos playoffs, a expectativa agora se concentra na Grande Final, marcada para os dias 28 e 29 de novembro, no Autódromo Internacional de Brasília, no Distrito Federal. A etapa será disputada no anel externo do circuito e definirá o campeão da NASCAR Brasil Series 2026.

A disputa pelo título chega ao momento decisivo com uma diferença mínima entre os dois primeiros colocados. Arthur Gama, da Cavaleiro Sports, lidera a classificação geral com 294 pontos, apenas um à frente de Gabriel Casagrande, da AMattheis Vogel, que soma 293. A proximidade entre os concorrentes transforma cada ponto em um fator determinante para a definição do campeonato.

Thiago Camilo, da Full Time Sports, aparece na terceira posição, com 238 pontos, seguido por Vitor Genz, também da Full Time Sports, com 202. Nicolas Costa, da AMattheis Vogel, fecha o grupo dos cinco primeiros, com 169 pontos.

A temporada também tem sido marcada pela disputa entre Chevrolet e Ford, que dividem o protagonismo nas pistas e ampliam as possibilidades de resultados. A alternância de vencedores e a presença de diferentes equipes na briga pelas primeiras posições reforçam o caráter imprevisível da competição. Quatro equipes estiveram na liderança Full Time Sports, AMattheis Vogel, Cavaleiro Sports e SG28 by Pole Motorsport.

Depois de oito etapas e sete vencedores diferentes, a pergunta que movimenta a categoria é uma só: quem será o campeão da NASCAR Brasil Series 2026?

A NASCAR Brasil Series conta com as montadoras Chevrolet e Ford, patrocínio de Pirelli, Shopee e Karter, além dos fornecedores oficiais Frum, Militec1, Servitec, Nano4you, Tecpads, Sparco, Viemar, Zanoello e Rodas Raw.

Classificação geral após oito etapas

Pontuação com os bônus dos playoffs: 20 pontos para os 12 primeiros da Fase 1 e mais 10 pontos para os seis primeiros da Fase 2.

1) #9 Arthur Gama (Cavaleiro Sports) – 294 pontos

2) #83 Gabriel Casagrande (AMattheis Vogel) – 293

3) #21 Thiago Camilo (Full Time Sports) – 238

4) #46 Vitor Genz (Full Time Sports) – 202

5) #69 Nicolas Costa (AMattheis Vogel) – 169

6) #0 Cacá Bueno (Team RC) – 151

7) #99 Galid Osman (Cavaleiro Sports) – 136

8) #8 Alfredinho Ibiapina (Full Time Sports) – 132

9) #55 Murilo Rocha (Full Time Sports) – 119

10) #11 Witold Ramasauskas – 105

11) #90 Ricardo Maurício (Cavaleiro Sports by Pole Motorsport) – 92

12) #25 Tatiana Calderon (SG28 NASCAR Team by Pole Motorsport) – 91

13) #97 Gui Backes (Amattheis Vogel) – 76

14) #87 Jorge Martelli (Team RC) – 67

15) #5 Denis Navarro(Cavaleiro Sports) – 62

16) #22 Victor Andrade (Full Time Sports) – 60

17) #57 Felipe Tozzo (Team RC) – 49

18) #28 Bruna Tomaselli (SG28 NASCAR Team by Pole Motorsport) – 43

19) #10 Ricardo Zonta (Cavaleiro Sports) – 42

20) #3 Firás Fahs (Team RC) – 41

21) #15 Tito Giaffone (Full Time Sports) – 38

22) #19 Felipe Malinowski (Cavaleiro Sports) – 36

23) #17 Juninho Berlanda (AMattheis Vogel) – 26

24) #34 Dudes Castroneves (Pole Motorsport) – 21

25) #90 Alex Seid (Cavaleiro Sports by Pole Motorsport) – 16

26) #18 Allam Khodair (AMattheis Vogel) – 14

27) #72 Antonella Bassani (Full Time Sports) – 14

28) #85 Gustavo Bandeira (Team RC) – 12

29) #13 Thomas Kranosis (AMattheis Vogel) – 5

30) #27 Sergio Ramalho (Team RC) – 4

31) #7 Rafaela Ferreira (Cavaleiro Sports) – 0

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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