NASCAR Brasil: Com treino separado por grupos, Ricardo Maurício lidera primeira sessão no oval de Curvelo
Programação segue neste sábado com o segundo treino livre e a classificação
A NASCAR Brasil desembarcou em Curvelo, Minas Gerais, neste fim de semana para a última etapa da temporada regular e nesta sexta-feira realizou o primeiro treino livre que teve a liderança geral de Ricardo Maurício.
Em um formato fora do tradicional por estar correndo em um circuito oval, a sessão foi dividida em duas com dois grupos. O primeiro, pilotos das equipes RC Motorsport e Full Time.
O segundo, Pole Motorsport, Cavaleiro Sports e A.Mattheis Vogel. Os pilotos podiam fazer, no máximo, 36 voltas.
No primeiro grupo, foram à pista: Thiago Camilo, Cacá Bueno, Witold Ramasauskas, Alfredinho Ibiapina, Vitor Genz, Firás Fahs, Felipe Tozzo, Tito Giaffone, Murilo Rocha e Jorge Martelli.
Com apenas quatro voltas, Camilo marcou o tempo mais rápido, fazendo 29s703, apenas 0s002 à frente de Bueno.
Resultado primeiro grupo
|Pos.
|Nº
|Nome
|Modelo
|Classe
|Best Tm
|Diff
|Gap
|In Lap
|Laps
|1
|21
|THIAGO CAMILO
|Ford
|BRA
|29.703
|—
|—
|4
|4
|2
|0
|CACÁ BUENO
|GM
|BRA
|29.705
|0.002
|0.002
|7
|7
|3
|11
|WITOLD RAMASAUSKAS
|GM
|CHA
|29.722
|0.019
|0.017
|19
|19
|4
|8
|ALFREDINHO IBIAPINA
|Ford
|CHA
|29.787
|0.084
|0.065
|16
|16
|5
|46
|VITOR GENZ
|Ford
|BRA
|29.867
|0.164
|0.080
|5
|6
|6
|3
|FIRÁS FAHS
|GM
|CHA
|29.915
|0.212
|0.048
|21
|28
|7
|57
|FELIPE TOZZO
|GM
|CHA
|30.052
|0.349
|0.137
|19
|19
|8
|15
|TIAGO GIANOFFE
|Ford
|CHA
|30.211
|0.508
|0.159
|19
|19
|9
|55
|MURILO ROCHA
|Ford
|CHA
|30.430
|0.727
|0.219
|23
|23
|10
|87
|JORGE MARTELLI
|GM
|BRA
|32.352
|2.649
|1.922
|1
|2
Na segunda parte da sessão, participaram do treino Ricardo Maurício, Gui Backes, Felipe Malinowski, Juninho Berlanda, Galid Osman, Arthur Gama, Bruna Tomaselli, Tatiana Calderon, Nicolas Costa, Denis Navarro e Dudes Castroneves. A melhor marca ficou com Ricardinho que cravou 29s622.
Resultado segundo grupo
|Pos.
|Pic.
|#
|Driver
|Team
|Model
|Class
|Best Lap
|In Lap
|Gap
|Diff
|Last Lap
|S1
|S2
|S3
|Laps
|Radar
|MaxV
|Pits
|1
|1
|90
|RICARDO MAURICIO
|Cavaleiro by Pole
|Chevrolet
|BRA
|29.622
|4
|—
|—
|29.622
|—
|—
|—
|4
|—
|—
|—
|2
|1
|28
|GUI BACKES
|Vogel
|Ford
|CHA
|29.704
|10
|0.082
|0.082
|30.877
|—
|—
|—
|20
|—
|—
|—
|3
|2
|19
|FELIPE MALINOWSKI
|Cavaleiro Sports
|Chevrolet
|CHA
|29.708
|15
|0.004
|0.086
|32.017
|—
|—
|—
|18
|—
|—
|—
|4
|3
|17
|JUNINHO BERLANDA
|Vogel
|Ford
|CHA
|29.725
|18
|0.017
|0.103
|31.124
|—
|—
|—
|24
|—
|—
|—
|5
|2
|99
|GALID OSMAN
|Cavaleiro Sports
|Chevrolet
|BRA
|29.736
|4
|0.011
|0.114
|31.741
|—
|—
|—
|6
|—
|—
|—
|6
|3
|9
|ARTHUR GAMA
|Cavaleiro Sports
|Chevrolet
|BRA
|29.812
|9
|0.076
|0.190
|31.745
|—
|—
|—
|13
|—
|—
|—
|7
|4
|97
|BRUNO TOMASELLI
|SG28 by Pole
|Ford
|CHA
|29.901
|16
|0.089
|0.279
|31.368
|—
|—
|—
|30
|—
|—
|—
|8
|5
|25
|TATIANA CALDERON
|SG28 by Pole
|Ford
|CHA
|29.978
|23
|0.077
|0.356
|4:57.263
|—
|—
|—
|25
|—
|—
|—
|9
|4
|69
|NICOLAS COSTA
|Vogel
|Chevrolet
|BRA
|29.988
|12
|0.010
|0.366
|33.390
|—
|—
|—
|17
|—
|—
|—
|10
|5
|5
|DENIS NAVARRO
|Cavaleiro Sports
|Chevrolet
|BRA
|30.010
|17
|0.022
|0.388
|30.811
|—
|—
|—
|23
|—
|—
|—
|11
|6
|34
|DUDES CASTRONEVES
|Pole Motorsport
|Chevrolet
|CHA
|30.170
|22
|0.160
|0.548
|31.809
|—
|—
|—
|28
|—
|—
|—
A programação da NASCAR Brasil continua neste sábado, com o segundo treinio livre a partir das 10h10 de Brasília e a classificação às 15h15.
MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA
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