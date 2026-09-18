A NASCAR Brasil desembarcou em Curvelo, Minas Gerais, neste fim de semana para a última etapa da temporada regular e nesta sexta-feira realizou o primeiro treino livre que teve a liderança geral de Ricardo Maurício.

Em um formato fora do tradicional por estar correndo em um circuito oval, a sessão foi dividida em duas com dois grupos. O primeiro, pilotos das equipes RC Motorsport e Full Time.

O segundo, Pole Motorsport, Cavaleiro Sports e A.Mattheis Vogel. Os pilotos podiam fazer, no máximo, 36 voltas.

No primeiro grupo, foram à pista: Thiago Camilo, Cacá Bueno, Witold Ramasauskas, Alfredinho Ibiapina, Vitor Genz, Firás Fahs, Felipe Tozzo, Tito Giaffone, Murilo Rocha e Jorge Martelli.

Com apenas quatro voltas, Camilo marcou o tempo mais rápido, fazendo 29s703, apenas 0s002 à frente de Bueno.

Resultado primeiro grupo

Pos. Nº Nome Modelo Classe Best Tm Diff Gap In Lap Laps 1 21 THIAGO CAMILO Ford BRA 29.703 — — 4 4 2 0 CACÁ BUENO GM BRA 29.705 0.002 0.002 7 7 3 11 WITOLD RAMASAUSKAS GM CHA 29.722 0.019 0.017 19 19 4 8 ALFREDINHO IBIAPINA Ford CHA 29.787 0.084 0.065 16 16 5 46 VITOR GENZ Ford BRA 29.867 0.164 0.080 5 6 6 3 FIRÁS FAHS GM CHA 29.915 0.212 0.048 21 28 7 57 FELIPE TOZZO GM CHA 30.052 0.349 0.137 19 19 8 15 TIAGO GIANOFFE Ford CHA 30.211 0.508 0.159 19 19 9 55 MURILO ROCHA Ford CHA 30.430 0.727 0.219 23 23 10 87 JORGE MARTELLI GM BRA 32.352 2.649 1.922 1 2

Na segunda parte da sessão, participaram do treino Ricardo Maurício, Gui Backes, Felipe Malinowski, Juninho Berlanda, Galid Osman, Arthur Gama, Bruna Tomaselli, Tatiana Calderon, Nicolas Costa, Denis Navarro e Dudes Castroneves. A melhor marca ficou com Ricardinho que cravou 29s622.

Resultado segundo grupo

Pos. Pic. # Driver Team Model Class Best Lap In Lap Gap Diff Last Lap S1 S2 S3 Laps Radar MaxV Pits 1 1 90 RICARDO MAURICIO Cavaleiro by Pole Chevrolet BRA 29.622 4 — — 29.622 — — — 4 — — — 2 1 28 GUI BACKES Vogel Ford CHA 29.704 10 0.082 0.082 30.877 — — — 20 — — — 3 2 19 FELIPE MALINOWSKI Cavaleiro Sports Chevrolet CHA 29.708 15 0.004 0.086 32.017 — — — 18 — — — 4 3 17 JUNINHO BERLANDA Vogel Ford CHA 29.725 18 0.017 0.103 31.124 — — — 24 — — — 5 2 99 GALID OSMAN Cavaleiro Sports Chevrolet BRA 29.736 4 0.011 0.114 31.741 — — — 6 — — — 6 3 9 ARTHUR GAMA Cavaleiro Sports Chevrolet BRA 29.812 9 0.076 0.190 31.745 — — — 13 — — — 7 4 97 BRUNO TOMASELLI SG28 by Pole Ford CHA 29.901 16 0.089 0.279 31.368 — — — 30 — — — 8 5 25 TATIANA CALDERON SG28 by Pole Ford CHA 29.978 23 0.077 0.356 4:57.263 — — — 25 — — — 9 4 69 NICOLAS COSTA Vogel Chevrolet BRA 29.988 12 0.010 0.366 33.390 — — — 17 — — — 10 5 5 DENIS NAVARRO Cavaleiro Sports Chevrolet BRA 30.010 17 0.022 0.388 30.811 — — — 23 — — — 11 6 34 DUDES CASTRONEVES Pole Motorsport Chevrolet CHA 30.170 22 0.160 0.548 31.809 — — — 28 — — —

A programação da NASCAR Brasil continua neste sábado, com o segundo treinio livre a partir das 10h10 de Brasília e a classificação às 15h15.

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