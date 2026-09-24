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NASCAR Brasil Curvelo

NASCAR Brasil: Com vitória de Calderón, Pole Motorsport comemora bons resultados em Curvelo

Ricardo Maurício dominou treinos, superou contratempos para chegar ao pódio e Tatiana Calderón conquistou vitória histórica para a equipe de preparação mecânica

Publicado:
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Carros voando, disputas intensas e muita velocidade. O oval do Circuito dos Cristais entregou algumas das imagens mais espetaculares da temporada da NASCAR Brasil e a Pole Motorsport esteve entre os protagonistas do fim de semana. A equipe deixou Curvelo com um pódio de Ricardo Maurício e uma vitória de Tatiana Calderón, marcando historicamente como a primeira mulher a vencer na categoria.

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Maurício foi um dos grandes nomes da etapa desde os primeiros quilômetros. O carro #90 liderou todos os treinos em que esteve na pista e também foi o mais rápido no warm up. O desempenho era resultado de um trabalho iniciado ainda na etapa de Cuiabá, o outro oval visitado pela NASCAR Brasil na temporada.

Os dados coletados naquela prova ajudaram a Pole Motorsport a entender melhor o comportamento dos carros em pistas desse tipo. Em Curvelo, a equipe encontrou um acerto que funcionou tão bem no #90 que acabou servindo de referência para os outros três carros do time.

“Como tivemos um bom desempenho no circuito oval em Cuiabá, coletamos bons dados e conseguimos entender o comportamento dos carros para esse tipo de pista. Com essas informações em mãos, fizemos com que o carro #90 chegasse a Curvelo com o setup ideal”, explica Joselmo Barcik, chefe de equipe da Pole Motorsport.

Do penúltimo lugar ao pódio

O ritmo apresentado nos treinos, porém, não se transformou em uma disputa pela pole. Uma quebra de motor tirou Ricardo da tomada classificatória e o colocou para largar em penúltimo na primeira corrida, a qual concluiu na 11ª colocação. 

A partir daí, começou uma disputa de sobrevivência e recuperação. Ricardo precisou escapar dos acidentes, chegou a rodar no início da prova e, para completar a missão, passou a maior parte do certame utilizando apenas a quarta marcha. Ainda assim, levou o Chevrolet #90 até a bandeirada e terminou no pódio.

“O fator determinante foi à experiência do Ricardo em desviar dos acidentes e levar o carro até o fim, mesmo com adversidades. Na Corrida 2, com o carro funcionando plenamente, o piloto voltou a mostrar força. Largando em 11º, ganhou posições em um circuito conhecido pelas dificuldades de ultrapassagem e cruzou a linha de chegada em terceiro”, conta Joselmo.

E Tatiana fez história

Enquanto Ricardo protagonizava grandes recuperações, Calderón construía uma trajetória consistente durante todo o fim de semana. A piloto esteve constantemente entre os dez primeiros e, na Corrida 2, deu o passo que faltava: venceu.

O resultado marcou um momento especial para a Pole Motorsport, que está em seu primeiro ano na NASCAR Brasil. “A Tatiana vem em uma evolução grande na categoria. Como ela é sempre muito aplicada e detalhista, conseguimos entregar o carro em uma excelente condição e ela, com o dever de casa em dia, fez um excelente trabalho”, destaca Joselmo.

Para o chefe de equipe, a vitória é ainda mais significativa pelo estágio de desenvolvimento do projeto. “Tanto a categoria quanto os carros são novos para o time e para a maioria dos competidores. Essa vitória representa uma excelente capacidade de adaptação do nosso corpo técnico e dos pilotos. É uma satisfação e felicidade gigantescas para todos poder construir esse feito histórico da Tatiana Calderón”, detalhou.

Um carro como referência para quatro

O desempenho do carro de Maurício também teve papel importante na evolução dos demais integrantes da equipe. Depois do primeiro treino, a Pole Motorsport decidiu utilizar o mesmo conceito de acerto nos quatro carros.

Ricardo passou a compartilhar suas impressões e referências com os companheiros, ajudando Dudes Castroneves, Bruna Tomaselli e Tatiana Calderón, a acelerar o processo de adaptação ao oval.

“Os pilotos se adaptaram rápido ao traçado e o Ricardo, por estar mais rápido desde o início, foi passando todas as informações para os outros pilotos da equipe, que, com muita atenção, assimilaram tudo rapidamente”, explica Joselmo.

De Curvelo para os playoffs

O encerramento da fase regular também marca uma nova etapa para a equipe. Com o desenvolvimento acumulado nas últimas provas, a Pole Motorsport chega aos playoffs mais preparada e confiante para disputar as primeiras posições com seus quatro carros.

“Tem sido um período de grande aprendizado e evolução para todos. Chegamos à parte final do campeonato muito mais preparados e com a confiança de que poderemos disputar todas as próximas etapas em um excelente nível”, afirma Joselmo.

O próximo desafio será em Chapecó, de 30 de outubro a 1º de novembro, na abertura dos playoffs da NASCAR Brasil.

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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