Rubens Barrichello foi o grande nome da etapa de Interlagos da NASCAR Brasil, ao vencer as duas corridas do fim de semana no autódromo paulista. O ex-piloto de F1 voltou ao topo do pódio no circuito pela primeira vez desde 1990 em um evento da Fórmula 3 Sul-Americana.

O ano de 2025 é emblemático para a categoria, que deixou de ser monogestão, recebendo quatro equipes das mais tradicionais do automobilismo brasileiro: MX Vogel, R.Mattheis, RCM e a Full Time, de Rubinho. Além disso, outros grandes nomes chegaram, como Cacá Bueno, Ricardo Zonta, Galid Osman, Thiago Camilo, entre outros.

“Quando parei de correr na Fórmula 1, eu tinha 39 anos e ouvi algumas pessoas dizendo que eu já tinha mostrado tudo o que tinha para mostrar. E, para mim, isso mostrou que as pessoas não me conheciam”, disse Rubens Barrichello antes da etapa de Interlagos da NASCAR Brasil no último fim de semana, com exclusividade ao Motorsport.com.

No triunfo de domingo, ele venceu a corrida principal e mencionou Roger Penske em uma entrevista pós-corrida ao Motorsport.com.

“Interlagos, para mim, é uma alegria, corro aqui desde 1990, quando ganhei a corrida. O vácuo aqui [com este carro] tem um grande impacto. O Roger Penske não pôde ver a corrida [por causa da classificação da Indy 500 de 2025], senão ele me chamaria para correr num ovalzinho. Fique ligado, Sr. Penske!”, brincou Barrichello, que teve uma passagem pela Indy depois da F1.

“A verdade é que é uma alegria enorme poder lutar com todas as forças por uma vitória que sempre sonhamos, e neste fim de semana ela veio em dose dupla”, comemorou Barrichello, que faz 53 anos de idade nesta sexta-feira.

Rubens competirá na Stock Car Pro e na NASCAR Brasil em 2025 e conquistou seu último título na primeira em 2022, tendo conquistado seu primeiro campeonato na categoria em 2014, logo após suas experiências na F1 e na Indy. Os dois últimos anos na Stock Car Pro Series, porém, foram difíceis para ele: terminou em 7º em 2023 e apenas em 14º em 2024.

"Vimos (Nico) Rosberg, por exemplo, que foi campeão e se aposentou, mas eu gosto muito do que faço, é uma dádiva, é com gratidão que compito, disputando com pilotos mais jovens e experientes. Sou uma pessoa muito grata por todas as situações", refletiu Rubens.

“Quando o Thiago (Marques, da NASCAR Brasil) e o Maurício (Ferreira, chefe da Full Time) me mostraram a perspectiva (para a NASCAR Brasil), eu só tive questões com as datas, porque tem algumas etapas que eu não posso correr. Por exemplo, não vou correr a próxima etapa da NASCAR porque tenho que estar em Le Mans”, explicou Barrichello – ele precisa estar na corrida francesa devido a obrigações de patrocínio ao lado do filho Eduardo, que corre pela equipe Aston Martin GT3 no Campeonato Mundial de Endurance.

“Vou levar meu capacete (para Le Mans) e se algo acontecer...”, brincou Rubens. “De qualquer forma, quando eles (Marques e Ferreira) me mostraram o que podíamos fazer, não demorou muito para decidirmos que eu correria.”

“O amor que tenho pela minha profissão, aliado à gratidão, me tornam uma pessoa equilibrada. O que piorou para o ‘Rubinho’? Minha visão, estou ficando mais velho, minha visão piora, mas você se adapta e tudo fica bem”, resumiu.

