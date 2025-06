A temporada 2025 da NASCAR Brasil chega à quarta etapa no próximo final de semana, de 13 a 15 de junho, no Autódromo de Tarumã, em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre (RS). Para acirrar ainda mais a disputa, a etapa gaúcha será no estilo Inverse Race, ou seja, valerá 75 pontos, o que pode embaralhar o cenário da tabela de classificação.

O piloto natural de Chapecó (SC) e morando em Tapurah (MT), da equipe Team RC, Jorge Martelli, da categoria Challenge, volta ao palco da conquista do título do Campeonato Brasileiro NASCAR Brasil 2024.

“A expectativa sempre é a melhor possível, ainda mais se tratando de Tarumã, uma pista bastante desafiadora e que eu gosto muito, obtive bons resultados nos anos anteriores. Inclusive, ano passado nela conquistei o Campeonato Brasileiro!”, disse Jorge, que está a apenas oito pontos da liderança na tabela de classificação.

Mas, quem acompanha a NASCAR Brasil sabe que o cenário nunca é de tranquilidade e nada é garantido. A cada etapa da temporada, adiciona-se um ingrediente para tornar a competição mais acirrada na classificação e a disputa fica ainda mais emocionante.

Martelli já adiantou qual será a estratégia adotada: “é um traçado com muitas curvas de alta, perfil de pista que me identifico. A estratégia é fazer bem o nosso trabalho, tentar extrair o máximo do nosso desempenho para ter um resultado satisfatório. Vamos buscar um equilíbrio e aproveitar qualquer oportunidade de subir na tabela do campeonato”, explicou o piloto do Chevrolet #87.

O traçado que a NASCAR Brasil utilizará tem 3.016 metros de extensão e é muito rápido, com asfalto bastante abrasivo. Conta com nove curvas, sendo cinco para a esquerda e quatro para a direita, a maior de média e alta velocidade. A mais famosa delas é a "Curva da Tala-larga".

A etapa terá transmissão ao vivo feita pela RedeTV (TV aberta), ESPN e Disney + (TV fechada), além do canal oficial da categoria no YouTube (@nascarbrasil).

Calendário da temporada 2025 da NASCAR Brasil:

Etapa 1 - 23/03 - Campo Grande/MS

Etapa 2 - 13/04- Londrina/PR (#sunsetlondrina)

Etapa 3 - 18/05 – Interlagos – São Paulo/SP (#SprintRace)

Etapa 4 - 15/06 – Tarumã – Viamã/RS (#inverserace)

Etapa 5 - 13/07 - Cascavel/PR (#100miles)

Etapa 6 - 24/08 – Rio Grande do Sul (#matchpoint)

Etapa 7 - 21/09 - Curvelo/MG (#ovaltrack/#specialedition)

Etapa 8 - 02/11 – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (#specialedition)

Etapa 9 - 07/12 – Interlagos – São Paulo/SP (#specialedition)

URGENTE: STROLL CONFIRMADO para GP do CANADÁ; DRUGOVICH NÃO fará estreia na F1 e FOCA em LE MANS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!