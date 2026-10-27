NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa de Chapecó
Na inauguração do autódromo do oeste catarinense, categoria realiza a primeira etapa dos playoffs, utilizando o traçado oval de Chapecó
A NASCAR Brasil volta a acelerar e, neste fim de semana, a categoria abre pela primeira vez em sua história a fase dos playoffs, em uma etapa que marca também a inauguração do Autódromo de Chapecó, no oeste de Santa Catarina.
Confira a programação da NASCAR Brasil Series em Chapecó:
|Sessão
|Dia
|Horário
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|17h00
|-
|Treino Livre 2
|Sábado
|16h45
|-
|Classificação
|Domingo
|07h30
|Canal Oficial da Categoria no YouTube, ESPN e Disney+
|Corrida 1 (23 minutos + 1 volta)
|Domingo
|09h00
|Canal Oficial da Categoria no YouTube, SBT, ESPN e Disney+
|Corrida 2 (23 minutos + 1 volta)
|Domingo
|14h00
|Canal Oficial da Categoria no YouTube, ESPN e Disney+
|Corrida 3 (23 minutos + 1 volta)
|Domingo
|14h30
|Canal Oficial da Categoria no YouTube, ESPN e Disney+
Para marcar o fim de semana especial, a NASCAR Brasil utilizará o traçado oval de Chapecó, marcando a segunda vez no ano que a categoria correrá em ovais na temporada 2026.
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