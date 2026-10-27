NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa de Chapecó

A NASCAR Brasil volta a acelerar e, neste fim de semana, a categoria abre pela primeira vez em sua história a fase dos playoffs, em uma etapa que marca também a inauguração do Autódromo de Chapecó, no oeste de Santa Catarina.

Confira a programação da NASCAR Brasil Series em Chapecó:

Sessão Dia Horário Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 17h00 - Treino Livre 2 Sábado 16h45 - Classificação Domingo 07h30 Canal Oficial da Categoria no YouTube, ESPN e Disney+ Corrida 1 (23 minutos + 1 volta) Domingo 09h00 Canal Oficial da Categoria no YouTube, SBT, ESPN e Disney+ Corrida 2 (23 minutos + 1 volta) Domingo 14h00 Canal Oficial da Categoria no YouTube, ESPN e Disney+ Corrida 3 (23 minutos + 1 volta) Domingo 14h30 Canal Oficial da Categoria no YouTube, ESPN e Disney+



Para marcar o fim de semana especial, a NASCAR Brasil utilizará o traçado oval de Chapecó, marcando a segunda vez no ano que a categoria correrá em ovais na temporada 2026.

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