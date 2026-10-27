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NASCAR Brasil Chapecó

NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa de Chapecó

Na inauguração do autódromo do oeste catarinense, categoria realiza a primeira etapa dos playoffs, utilizando o traçado oval de Chapecó

Redação Motorsport.com
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NASCAR Brasil

A NASCAR Brasil volta a acelerar e, neste fim de semana, a categoria abre pela primeira vez em sua história a fase dos playoffs, em uma etapa que marca também a inauguração do Autódromo de Chapecó, no oeste de Santa Catarina.

Leia também:

Confira a programação da NASCAR Brasil Series em Chapecó:

Sessão Dia Horário  Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 17h00 -
Treino Livre 2 Sábado 16h45 -
Classificação Domingo 07h30 Canal Oficial da Categoria no YouTube, ESPN e Disney+
Corrida 1  (23 minutos + 1 volta) Domingo 09h00 Canal Oficial da Categoria no YouTube, SBT, ESPN e Disney+
Corrida 2  (23 minutos + 1 volta) Domingo 14h00 Canal Oficial da Categoria no YouTube, ESPN e Disney+
Corrida 3  (23 minutos + 1 volta) Domingo 14h30 Canal Oficial da Categoria no YouTube, ESPN e Disney+

Para marcar o fim de semana especial, a NASCAR Brasil utilizará o traçado oval de Chapecó, marcando a segunda vez no ano que a categoria correrá em ovais na temporada 2026. 

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