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NASCAR Brasil Curvelo

NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa de Curvelo

Categoria realiza neste fim de semana a última etapa da temporada regular

Redação Motorsport.com
Editado:
NASCAR Brasil

A NASCAR Brasil volta a acelerar neste fim de semana, visitando o traçado oval do Circuito dos Cristais, em Minas Gerias, para a sétima etapa da temporada 2026, a última do campeonato regular antes dos playoffs.

Leia também:

Confira a programação da NASCAR Brasil Series em Londrina:

Sessão Dia Horário  Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 15h45 -
Treino Livre 2 Sábado 10h10 -
Classificação Sábado 15h15 Canal Oficial da Categoria no YouTube, ESPN e Disney+
Corrida 1  Domingo 09h00 Canal Oficial da Categoria no YouTube, SBT, ESPN e Disney+
Corrida 2 Domingo 14h10 Canal Oficial da Categoria no YouTube, ESPN e Disney+

Neste ano, a NASCAR Brasil substituiu o torneio Special Edition por uma disputa de temporada completa. Com isso, foi introduzido o modelo de playoffs, inspirado na categoria americana. Por isso, as sete primeiras etapas contam como o campeonato regular, e as duas últimas servem para a definição do campeão.

Gabriel Casagrande está na liderança com 193 pontos, contra 163 do vice Arthur Gama. Thiago Camilo vem em terceiro com 161, 22 a mais que Nicolas Costa, enquantoVitor Genz fecha o top 5 com 137. 

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

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