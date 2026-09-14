NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa de Curvelo

A NASCAR Brasil volta a acelerar neste fim de semana, visitando o traçado oval do Circuito dos Cristais, em Minas Gerias, para a sétima etapa da temporada 2026, a última do campeonato regular antes dos playoffs.

Confira a programação da NASCAR Brasil Series em Londrina:

Sessão Dia Horário Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 15h45 - Treino Livre 2 Sábado 10h10 - Classificação Sábado 15h15 Canal Oficial da Categoria no YouTube, ESPN e Disney+ Corrida 1 Domingo 09h00 Canal Oficial da Categoria no YouTube, SBT, ESPN e Disney+ Corrida 2 Domingo 14h10 Canal Oficial da Categoria no YouTube, ESPN e Disney+

Neste ano, a NASCAR Brasil substituiu o torneio Special Edition por uma disputa de temporada completa. Com isso, foi introduzido o modelo de playoffs, inspirado na categoria americana. Por isso, as sete primeiras etapas contam como o campeonato regular, e as duas últimas servem para a definição do campeão.

Gabriel Casagrande está na liderança com 193 pontos, contra 163 do vice Arthur Gama. Thiago Camilo vem em terceiro com 161, 22 a mais que Nicolas Costa, enquantoVitor Genz fecha o top 5 com 137.

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