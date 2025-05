A NASCAR Brasil Series volta a acelerar neste fim de semana, com o Autódromo Internacional José Carlos Pace em São Paulo, recebendo a terceira etapa da temporada 2025.

Na classe NASCAR Brasil, Jorge Martelli lidera uma disputa concorrida, com 46 pontos, contra 45 de Gabriel Casagrande e 44 de Vitor Genz. Rubens Barrichello é o quarto com 42, enquanto Léo Torres fecha o top 5 com 41.

Na Challenge, a briga está ainda mais acirrada, com um empate triplo na ponta. Jorge Martelli, Alfredinho Ibiapina e Felipe Tozzo têm 66 pontos cada, contra 62 de Gui Backes e 50 de Tito Giaffone.

Confira a programação da NASCAR Brasil Series em Interlagos:

Sessão Dia Horário Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 15h30 - Treino Livre 2 Sábado 08h40 - Classificação Sábado 12h00 Canal Oficial da Categoria e ESPN Corrida 1 Sábado 15h10 Canal Oficial da Categoria e ESPN Corrida 2 Domingo 12h45 Canal Oficial da Categoria e ESPN

