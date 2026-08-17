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NASCAR Brasil Londrina

NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa de Londrina

Categoria realiza neste fim de semana a penúltima etapa da temporada regular

Redação Motorsport.com
Editado:
NASCAR Brasil

NASCAR Brasil

Foto de: Luciano Santos

A NASCAR Brasil volta a acelerar neste fim de semana, visitando Autódromo Internacional Ayrton Senna em Londrina para a sexta etapa da temporada 2026, a penúltima do campeonato regular antes dos playoffs.

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Neste ano, a NASCAR Brasil substituiu o torneio Special Edition por uma disputa de temporada completa. Com isso, foi introduzido o modelo de playoffs, inspirado na categoria americana. Por isso, as sete primeiras etapas contam como o campeonato regular, e as duas últimas servem para a definição do campeão.

Arthur Gama está na liderança com 144 pontos, contra 140 do vice Gabriel Casagrande. Vitor Genz vem em terceiro com 137, apenas um a mais que Nicolas Costa, enquanto Thiago Camilo fecha o top 5 com 106.

Já na divisão Challenge, Witold Ramasauskas está na frente com 134 pontos, enquanto Felipinho Tozzo é o segundo com 117 e Murilo Rocha fecha o top 3 com 114.

Confira a programação da NASCAR Brasil Series em Londrina:

Sessão Dia Horário  Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira 14h30 -
Treino Livre 2 Sábado 10h30 -
Classificação Sábado 14h00 Canal Oficial da Categoria no YouTube, ESPN e Disney+
Corrida 1 (23  minutos + 1 volta) Domingo 09h00 Canal Oficial da Categoria no YouTube, SBT, ESPN e Disney+
Corrida 2 (33 minutos + 1 volta) Domingo 14h00 Canal Oficial da Categoria no YouTube, ESPN e Disney+

Kimi é o MELHOR do ano? Qual o PIOR? E BORTOLETO? Nicolas Costa conta CAUSO na casa de DONO da GLOBO

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