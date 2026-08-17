NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa de Londrina
Categoria realiza neste fim de semana a penúltima etapa da temporada regular
NASCAR Brasil
Foto de: Luciano Santos
A NASCAR Brasil volta a acelerar neste fim de semana, visitando Autódromo Internacional Ayrton Senna em Londrina para a sexta etapa da temporada 2026, a penúltima do campeonato regular antes dos playoffs.
Neste ano, a NASCAR Brasil substituiu o torneio Special Edition por uma disputa de temporada completa. Com isso, foi introduzido o modelo de playoffs, inspirado na categoria americana. Por isso, as sete primeiras etapas contam como o campeonato regular, e as duas últimas servem para a definição do campeão.
Arthur Gama está na liderança com 144 pontos, contra 140 do vice Gabriel Casagrande. Vitor Genz vem em terceiro com 137, apenas um a mais que Nicolas Costa, enquanto Thiago Camilo fecha o top 5 com 106.
Já na divisão Challenge, Witold Ramasauskas está na frente com 134 pontos, enquanto Felipinho Tozzo é o segundo com 117 e Murilo Rocha fecha o top 3 com 114.
Confira a programação da NASCAR Brasil Series em Londrina:
|Sessão
|Dia
|Horário
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|14h30
|-
|Treino Livre 2
|Sábado
|10h30
|-
|Classificação
|Sábado
|14h00
|Canal Oficial da Categoria no YouTube, ESPN e Disney+
|Corrida 1 (23 minutos + 1 volta)
|Domingo
|09h00
|Canal Oficial da Categoria no YouTube, SBT, ESPN e Disney+
|Corrida 2 (33 minutos + 1 volta)
|Domingo
|14h00
|Canal Oficial da Categoria no YouTube, ESPN e Disney+
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