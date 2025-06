NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa de Tarumã

A NASCAR Brasil Series volta a acelerar neste fim de semana com a etapa de Tarumã. A quarta etapa da temporada 2025 marca o início da segunda metade da disputa do Campeonato Brasil, composto por seis dos nove finais de semana deste ano.

Na chegada ao Rio Grande do Sul, a NASCAR Brasil tem um novo líder. Com uma performance praticamente perfeita em Interlagos, vencendo as duas provas do fim de semana, Rubens Barrichello subiu para a ponta da tabela, com 94 pontos. Thiago Camilo é o segundo colocado, com 75, enquanto Vitor Genz tem 68, Léo Torres tem 63 e Witold Ramasauskas fecha o top 5, com 56.

Porém, vale lembrar que o líder do campeonato não estará presente neste fim de semana, com Barrichello acompanhando seu filho mais velho, Dudu, na disputa das 24h de Le Mans, o que abre caminho para os rivais.

Entre os pilotos da subdivisão Challenge também temos uma troca na liderança e um empate. Alfredinho Ibiapina está em primeiro após a terceira etapa, com 94 pontos, mesmo total de Felipe Tozzo. Já Jorge Martelli, que chegou a liderar as duas divisões nas primeiras etapas, caiu para terceiro, com 86. Gui Backes é o quarto, com 70, enquanto Gabryel Romano fecha o top 5 com 63.

Confira a programação da NASCAR Brasil Series em Tarumã:

Sessão Dia Horário Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 15h30 - Treino Livre 2 Sábado 09h10 - Classificação Sábado 11h40 Canal Oficial da Categoria e ESPN Corrida 1 Sábado 15h10 Canal Oficial da Categoria e ESPN Corrida 2 Domingo 14h00 Canal Oficial da Categoria e ESPN

MÁRQUEZ REINA em Aragón! DIOGO MOREIRA P2 e NA BRIGA POR TÍTULO: tem VAGA NA MOTOGP? Moto1000 e BRMX

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MÁRQUEZ REINA em Aragón! DIOGO MOREIRA P2 e NA BRIGA POR TÍTULO: tem VAGA NA MOTOGP? Moto1000 e BRMX

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!