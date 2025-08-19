NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa do Velocitta, valendo o título do Campeonato Brasil
Sexta etapa da temporada 2025 marca o fim do primeiro dos torneios que compõem a disputa da NASCAR Brasil em 2025
A NASCAR Brasil volta a acelerar neste fim de semana, e a passagem da categoria pelo Velocitta, no interior de São Paulo, será especial. A sexta etapa da temporada 2025 marca também o fim do Campeonato Brasil coroando os primeiros campeões do ano.
Com nove etapas no calendário de 2025, a disputa da NASCAR Brasil é marcada por dois campeonatos e três títulos diferentes. O primeiro é o Campeonato Brasil, realizado em seis etapas com duas corridas em cada, com o grid tradicional da categoria. O segundo é o Special Edition, nas outras três datas, com três provas em cada fim de semana e a presença de convidados. Para fechar, o Overall define o melhor do ano, com o somatório dos resultados do Campeonato Brasil e do Special Edition.
Após cinco etapas, apenas 15 pontos separam os quatro primeiros colocados. Mesmo sem ter disputado as provas de Tarumã, Rubens Barrichello é o líder na geral com 135, apenas um a mais que Galid Osman. Thiago Camilo é o terceiro com 126, enquanto Vitor Genz vem em quarto com 120. Léo Torres fecha o top 5 com 105.
Já na subdivisão Challenge, Jorge Martelli lidera com 180 pontos, contra 172 de Alfredinho Ibiapina. Felipe Tozzo completa o top 3 com 153.
Confira a programação da NASCAR Brasil Series no Velocitta:
|Sessão
|Dia
|Horário
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|14h30
|-
|Treino Livre 2
|Sábado
|08h30
|-
|Classificação
|Sábado
|12h15
|Canal Oficial da Categoria e ESPN
|Corrida 1
|Sábado
|16h00
|Canal Oficial da Categoria e ESPN
|Corrida 2
|Domingo
|14h10
|Canal Oficial da Categoria e ESPN
