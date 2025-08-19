Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
NASCAR Brasil Velocitta I

NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa do Velocitta, valendo o título do Campeonato Brasil

Sexta etapa da temporada 2025 marca o fim do primeiro dos torneios que compõem a disputa da NASCAR Brasil em 2025

Redação Motorsport.com
Editado:
A grande final do Campeonato Brasileiro será no Velociita no dia 24 de agosto (Luciano Santos / SiGCom)

A NASCAR Brasil volta a acelerar neste fim de semana, e a passagem da categoria pelo Velocitta, no interior de São Paulo, será especial. A sexta etapa da temporada 2025 marca também o fim do Campeonato Brasil coroando os primeiros campeões do ano.

Leia também:

Com nove etapas no calendário de 2025, a disputa da NASCAR Brasil é marcada por dois campeonatos e três títulos diferentes. O primeiro é o Campeonato Brasil, realizado em seis etapas com duas corridas em cada, com o grid tradicional da categoria. O segundo é o Special Edition, nas outras três datas, com três provas em cada fim de semana e a presença de convidados. Para fechar, o Overall define o melhor do ano, com o somatório dos resultados do Campeonato Brasil e do Special Edition.

Após cinco etapas, apenas 15 pontos separam os quatro primeiros colocados. Mesmo sem ter disputado as provas de Tarumã, Rubens Barrichello é o líder na geral com 135, apenas um a mais que Galid Osman. Thiago Camilo é o terceiro com 126, enquanto Vitor Genz vem em quarto com 120. Léo Torres fecha o top 5 com 105.

Já na subdivisão Challenge, Jorge Martelli lidera com 180 pontos, contra 172 de Alfredinho Ibiapina. Felipe Tozzo completa o top 3 com 153.

Confira a programação da NASCAR Brasil Series no Velocitta:

Sessão Dia Horário  Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira  14h30 -
Treino Livre 2 Sábado 08h30 -
Classificação Sábado 12h15 Canal Oficial da Categoria e ESPN
Corrida 1 Sábado 16h00 Canal Oficial da Categoria e ESPN
Corrida 2 Domingo 14h10 Canal Oficial da Categoria e ESPN

DIOGO REINA e ESTÁ PERTO DE DEFINIR FUTURO NA MOTOGP: Saiba TUDO pós-Áustria! MÁRQUEZ VIVE SEU AUGE?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST pós-vitória de Diogo Moreira na Áustria: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Redação Motorsport.com NASCAR Brasil
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior NASCAR Brasil: Decisão da Challenge promete emoção no Velocitta

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1: Massa traz atualizações do processo de 2008 e 'abre o coração'

F1: Massa traz atualizações do processo de 2008 e 'abre o coração'

Fórmula 1
F1: Massa traz atualizações do processo de 2008 e 'abre o coração'
F1: Hamilton faz 'recomendações' para Ferrari sobre carro de 2026; entenda

F1: Hamilton faz 'recomendações' para Ferrari sobre carro de 2026; entenda

Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Hamilton faz 'recomendações' para Ferrari sobre carro de 2026; entenda
Felipe Massa revela quais corridas sonha disputar: "Quem sabe..."

Felipe Massa revela quais corridas sonha disputar: "Quem sabe..."

Fórmula 1
Felipe Massa revela quais corridas sonha disputar: "Quem sabe..."

Últimas notícias

F1 - Montoya: "Unidade de potência da Red Bull para 2026 pode surpreender"

F1 - Montoya: "Unidade de potência da Red Bull para 2026 pode surpreender"

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Montoya: "Unidade de potência da Red Bull para 2026 pode surpreender"
F1: Massa traz atualizações do processo de 2008 e 'abre o coração'

F1: Massa traz atualizações do processo de 2008 e 'abre o coração'

F1 Fórmula 1
F1: Massa traz atualizações do processo de 2008 e 'abre o coração'
Porsche Cup: Após jornada quase perfeita no Algarve, Muller vê quali duplo como trunfo no Estoril

Porsche Cup: Após jornada quase perfeita no Algarve, Muller vê quali duplo como trunfo no Estoril

PCUP Porsche Cup
Porsche Cup: Após jornada quase perfeita no Algarve, Muller vê quali duplo como trunfo no Estoril
NASCAR Brasil: "Pista que exigirá muito", diz Romano sobre etapa decisiva no Velocitta

NASCAR Brasil: "Pista que exigirá muito", diz Romano sobre etapa decisiva no Velocitta

NSBR NASCAR Brasil
Velocitta I
NASCAR Brasil: "Pista que exigirá muito", diz Romano sobre etapa decisiva no Velocitta

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros