NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa do Velocitta
Categoria realiza neste fim de semana a quarta etapa da temporada 2026
É hora de acelerar! A NASCAR Brasil retoma as atividades da temporada 2026 neste fim de semana, visitando o circuito do Velocitta, no interior de São Paulo, para a quarta etapa do campeonato.
Vale lembrar que, neste ano, a NASCAR Brasil substituiu o torneio Special Edition por uma disputa de temporada completa. Com isso, foi introduzido o modelo de playoffs, inspirado na categoria americana. Por isso, as sete primeiras etapas contam como o campeonato regular, e as duas últimas servem para a definição do campeão.
O Velocitta será a quarta de sete etapas da temporada regular.
Após a última etapa, em Interlagos, Nicolas Costa assumiu a liderança graças às duas vitórias naquele fim de semana. Costa tem 105 pontos contra 81 do vice-líder Thiago Camilo. Gabriel Casagrande vem em terceiro com 79, enquanto Vitor Genz é o quarto com 76 e Arthur Gama fecha o top 5 com 61.
Já na Challenge, liderança de Witold Ramasausckas com 92 pontos, apenas cinco à frente de Tito Giaffone. Alfredinho Ibiapina é o terceiro com 75.
Confira a programação da NASCAR Brasil Series no Velocitta:
|Sessão
|Dia
|Horário
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|14h45
|-
|Treino Livre 2
|Sábado
|10h55
|-
|Classificação
|Sábado
|14h35
|Canal Oficial da Categoria no YouTube, ESPN e Disney+
|Corrida 1 (23 minutos + 1 volta)
|Domingo
|09h00
|Canal Oficial da Categoria no YouTube, SBT, ESPN e Disney+
|Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)
|Domingo
|14h00
|Canal Oficial da Categoria no YouTube, ESPN e Disney+
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