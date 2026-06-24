É hora de acelerar! A NASCAR Brasil retoma as atividades da temporada 2026 neste fim de semana, visitando o circuito do Velocitta, no interior de São Paulo, para a quarta etapa do campeonato.

Vale lembrar que, neste ano, a NASCAR Brasil substituiu o torneio Special Edition por uma disputa de temporada completa. Com isso, foi introduzido o modelo de playoffs, inspirado na categoria americana. Por isso, as sete primeiras etapas contam como o campeonato regular, e as duas últimas servem para a definição do campeão.

O Velocitta será a quarta de sete etapas da temporada regular.

Após a última etapa, em Interlagos, Nicolas Costa assumiu a liderança graças às duas vitórias naquele fim de semana. Costa tem 105 pontos contra 81 do vice-líder Thiago Camilo. Gabriel Casagrande vem em terceiro com 79, enquanto Vitor Genz é o quarto com 76 e Arthur Gama fecha o top 5 com 61.

Já na Challenge, liderança de Witold Ramasausckas com 92 pontos, apenas cinco à frente de Tito Giaffone. Alfredinho Ibiapina é o terceiro com 75.

Confira a programação da NASCAR Brasil Series no Velocitta:

Sessão Dia Horário Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 14h45 - Treino Livre 2 Sábado 10h55 - Classificação Sábado 14h35 Canal Oficial da Categoria no YouTube, ESPN e Disney+ Corrida 1 (23 minutos + 1 volta) Domingo 09h00 Canal Oficial da Categoria no YouTube, SBT, ESPN e Disney+ Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) Domingo 14h00 Canal Oficial da Categoria no YouTube, ESPN e Disney+

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