Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

NASCAR Brasil Velocitta

NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa do Velocitta

Categoria realiza neste fim de semana a quarta etapa da temporada 2026

Redação Motorsport.com
Editado:
NASCAR Brasil

É hora de acelerar! A NASCAR Brasil retoma as atividades da temporada 2026 neste fim de semana, visitando o circuito do Velocitta, no interior de São Paulo, para a quarta etapa do campeonato.

Leia também:

Vale lembrar que, neste ano, a NASCAR Brasil substituiu o torneio Special Edition por uma disputa de temporada completa. Com isso, foi introduzido o modelo de playoffs, inspirado na categoria americana. Por isso, as sete primeiras etapas contam como o campeonato regular, e as duas últimas servem para a definição do campeão.

O Velocitta será a quarta de sete etapas da temporada regular.

Após a última etapa, em Interlagos, Nicolas Costa assumiu a liderança graças às duas vitórias naquele fim de semana. Costa tem 105 pontos contra 81 do vice-líder Thiago Camilo. Gabriel Casagrande vem em terceiro com 79, enquanto Vitor Genz é o quarto com 76 e Arthur Gama fecha o top 5 com 61.

Já na Challenge, liderança de Witold Ramasausckas com 92 pontos, apenas cinco à frente de Tito Giaffone. Alfredinho Ibiapina é o terceiro com 75.

Confira a programação da NASCAR Brasil Series no Velocitta:

Sessão Dia Horário  Transmissão
Treino Livre 1 Sexta-feira  14h45 -
Treino Livre 2 Sábado 10h55 -
Classificação Sábado 14h35 Canal Oficial da Categoria no YouTube, ESPN e Disney+
Corrida 1 (23 minutos + 1 volta) Domingo 09h00 Canal Oficial da Categoria no YouTube, SBT, ESPN e Disney+
Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) Domingo 14h00 Canal Oficial da Categoria no YouTube, ESPN e Disney+

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior NASCAR Brasil: Após vitória em Interlagos, Cacá Bueno mira novos pódios no Velocitta

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

Motorsport.com transmite NASCAR em Sonoma; saiba horários e como assistir

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Sonoma
Motorsport.com transmite NASCAR em Sonoma; saiba horários e como assistir

Vencedor na Áustria em 2025, Pedro Clerot retorna ao Red Bull Ring em busca de novas conquistas na F3

F3
F3
Spielberg
Vencedor na Áustria em 2025, Pedro Clerot retorna ao Red Bull Ring em busca de novas conquistas na F3

Após vitória, Rafael Câmara busca se aproximar do líder da F2 na Áustria

F2
F2
Spielberg
Após vitória, Rafael Câmara busca se aproximar do líder da F2 na Áustria

Últimas notícias

Mitsubishi Cup chega a Holambra e Transmáquinas Racing/Sierra busca consolidar posições na luta pelo campeonato

Mitsubishi Cup
MitC Mitsubishi Cup
Mitsubishi Cup chega a Holambra e Transmáquinas Racing/Sierra busca consolidar posições na luta pelo campeonato

Terceira etapa da Mitsubishi Cup chega a Holambra neste fim de semana

Mitsubishi Cup
MitC Mitsubishi Cup
Terceira etapa da Mitsubishi Cup chega a Holambra neste fim de semana

NASCAR Brasil: Gabriel Casagrande tenta retomar liderança no Velocitta

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Velocitta
NASCAR Brasil: Gabriel Casagrande tenta retomar liderança no Velocitta

Porsche Sprint Challenge Brasil tem 21 inscritos para a etapa do Algarve

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Porsche Sprint Challenge Brasil tem 21 inscritos para a etapa do Algarve