Valem título! A NASCAR Brasil retorna a São Paulo neste fim de semana, com o Autódromo de Interlagos recebendo a última etapa da temporada 2025, que coroará os campeões da Special Edition e do Overall.

Com nove etapas ao longo do ano, o calendário da NASCAR Brasil é dividido em duas disputas separadas. Seis delas são válidas para o Campeonato Brasil, enquanto as outras três valem para a Special Edition. A somatória dos resultados de ambos geram ainda um terceiro campeonato, o Overall.

Neste ano, a NASCAR Brasil separou as disputas, com as seis primeiras etapas do calendário válidas para o Campeonato Brasil e as últimas três para a Special Edition.

Olhando para a classificação da Special Edition, temos Gabriel Casagrande na liderança com 93 pontos, contra 88 de Cacá Bueno. Galid Osman e Thiago Camilo estão empatados com 79 cada e Júlio Campos / Alex Seid fecham o top 5 com 72. Pela subdivisão Challenge, Alfredinho Ibiapina está na frente com 86, contra 77 de Jorge Martelli e 68 de Tito Giaffone.

Já no Overall, Rubens Barrichello lidera com 270 pontos, enquanto Thiago Camilo tem 251 e Galid Osman 227. Cacá Bueno é o quarto com 206, enquanto Vitor Genz fecha o top 5 com 189. Na Challenge temos Jorge Martelli na ponta com 308 contra 299 de Alfredinho Ibiapina.

Confira a programação da NASCAR Brasil Series em Interlagos:

Sessão Dia Horário Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 15h05 - Treino Livre 2 Sábado 08h40 - Classificação Sábado 12h00 Canal Oficial da Categoria, ESPN e Disney+ Corrida 1 Sábado 15h30 Canal Oficial da Categoria, ESPN e Disney+ Corrida 2 Domingo 09h45 Canal Oficial da Categoria, ESPN e Disney+ Corrida 3 Domingo 16h10 Canal Oficial da Categoria, ESPN e Disney+

