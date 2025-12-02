NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa final da temporada 2025, em Interlagos
Categoria nacional retorna ao circuito da capital paulista para a última etapa da temporada 2025
Valem título! A NASCAR Brasil retorna a São Paulo neste fim de semana, com o Autódromo de Interlagos recebendo a última etapa da temporada 2025, que coroará os campeões da Special Edition e do Overall.
Com nove etapas ao longo do ano, o calendário da NASCAR Brasil é dividido em duas disputas separadas. Seis delas são válidas para o Campeonato Brasil, enquanto as outras três valem para a Special Edition. A somatória dos resultados de ambos geram ainda um terceiro campeonato, o Overall.
Neste ano, a NASCAR Brasil separou as disputas, com as seis primeiras etapas do calendário válidas para o Campeonato Brasil e as últimas três para a Special Edition.
Olhando para a classificação da Special Edition, temos Gabriel Casagrande na liderança com 93 pontos, contra 88 de Cacá Bueno. Galid Osman e Thiago Camilo estão empatados com 79 cada e Júlio Campos / Alex Seid fecham o top 5 com 72. Pela subdivisão Challenge, Alfredinho Ibiapina está na frente com 86, contra 77 de Jorge Martelli e 68 de Tito Giaffone.
Já no Overall, Rubens Barrichello lidera com 270 pontos, enquanto Thiago Camilo tem 251 e Galid Osman 227. Cacá Bueno é o quarto com 206, enquanto Vitor Genz fecha o top 5 com 189. Na Challenge temos Jorge Martelli na ponta com 308 contra 299 de Alfredinho Ibiapina.
Confira a programação da NASCAR Brasil Series em Interlagos:
|Sessão
|Dia
|Horário
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|15h05
|-
|Treino Livre 2
|Sábado
|08h40
|-
|Classificação
|Sábado
|12h00
|Canal Oficial da Categoria, ESPN e Disney+
|Corrida 1
|Sábado
|15h30
|Canal Oficial da Categoria, ESPN e Disney+
|Corrida 2
|Domingo
|09h45
|Canal Oficial da Categoria, ESPN e Disney+
|Corrida 3
|Domingo
|16h10
|Canal Oficial da Categoria, ESPN e Disney+
