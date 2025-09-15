NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa no oval de Curvelo, abrindo a Special Edition 2025
Categoria nacional entra na reta final da temporada 2025, com as três últimas etapas valendo pelo campeonato Special Edition
A NASCAR Brasil volta a acelerar neste fim de semana, retornando à cidade mineira de Curvelo para mais uma prova no traçado oval do Circuito dos Cristais, dando início à disputa da Special Edition 2025.
Com nove etapas ao longo do ano, o calendário da NASCAR Brasil é dividido em duas disputas separadas. Seis delas são válidas para o Campeonato Brasil, enquanto as outras três valem para a Special Edition. A somatória dos resultados de ambos geram ainda um terceiro campeonato, o Overall.
Neste ano, a NASCAR Brasil separou as disputas, com as seis primeiras etapas do calendário válidas para o Campeonato Brasil e as últimas três para a Special Edition. E, para abrir os trabalhos, o palco escolhido foi o novo oval de Curvelo, que fez sua estreia na categoria no ano passado.
Por se tratar de um circuito oval, o final de semana terá uma programação diferenciada em relação ao que vemos normalmente na NASCAR Brasil. Nos treinos livres da sexta-feira, os carros Ford e GM serão separados em dois grupos, com cada um tendo janelas de 40 minutos para completar um máximo de 36 voltas pelo circuito.
Já no sábado o dia começa com a classificação seguido da corrida classificatória, que será dividida em duas provas: uma entre os pilotos da subdivisão Challenge e outra com os da geral. Cada corrida terá a duração de 20min mais uma volta.
Para fechar, no domingo, teremos apenas uma única corrida, mais longa que o tradicional, de 100 voltas ou 53min mais uma volta, o que ocorrer primeiro.
Confira a programação da NASCAR Brasil Series em Curvelo:
|Sessão
|Dia
|Horário
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|11h45
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|15h45
|-
|Classificação
|Sábado
|10h00
|Canal Oficial da Categoria e ESPN
|Corrida Classificatória
|Sábado
|13h45
|Canal Oficial da Categoria e ESPN
|Corrida
|Domingo
|13h45
|Canal Oficial da Categoria e ESPN
