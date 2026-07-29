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NASCAR Brasil Cuiabá

NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa noturna de Cuiabá

Categoria realiza neste fim de semana a quinta etapa da temporada 2026

Redação Motorsport.com
Editado:
NASCAR Brasil

Foto de: Luciano Santos

É hora de acelerar! A NASCAR Brasil retoma as atividades da temporada 2026 neste fim de semana, visitando pela primeira vez o circuito de Cuiabá, no Mato Grosso, para a quinta etapa do campeonato. 

Leia também:

Vale lembrar que, neste ano, a NASCAR Brasil substituiu o torneio Special Edition por uma disputa de temporada completa. Com isso, foi introduzido o modelo de playoffs, inspirado na categoria americana. Por isso, as sete primeiras etapas contam como o campeonato regular, e as duas últimas servem para a definição do campeão.

A corrida em Cuiabá será a quinta de sete etapas da temporada regular.

Confira a programação da NASCAR Brasil Series em Cuiabá:

Sessão Dia Horário  Transmissão
Treino Livre 1 Quinta-feira 21h35 -
Treino Livre 2 Sexta-feira 17h10 -
Classificação Sexta-feira 21h35 Canal Oficial da Categoria no YouTube, ESPN e Disney+
Corrida 1 (33  minutos + 1 volta) Sábado 18h08 Canal Oficial da Categoria no YouTube, SBT, ESPN e Disney+
Corrida 2 (23 minutos + 1 volta) Sábado 18:49 Canal Oficial da Categoria no YouTube, ESPN e Disney+

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