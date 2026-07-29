NASCAR Brasil: Confira horários e como assistir à etapa noturna de Cuiabá
Categoria realiza neste fim de semana a quinta etapa da temporada 2026
Foto de: Luciano Santos
É hora de acelerar! A NASCAR Brasil retoma as atividades da temporada 2026 neste fim de semana, visitando pela primeira vez o circuito de Cuiabá, no Mato Grosso, para a quinta etapa do campeonato.
Vale lembrar que, neste ano, a NASCAR Brasil substituiu o torneio Special Edition por uma disputa de temporada completa. Com isso, foi introduzido o modelo de playoffs, inspirado na categoria americana. Por isso, as sete primeiras etapas contam como o campeonato regular, e as duas últimas servem para a definição do campeão.
A corrida em Cuiabá será a quinta de sete etapas da temporada regular.
Confira a programação da NASCAR Brasil Series em Cuiabá:
|Sessão
|Dia
|Horário
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|21h35
|-
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|17h10
|-
|Classificação
|Sexta-feira
|21h35
|Canal Oficial da Categoria no YouTube, ESPN e Disney+
|Corrida 1 (33 minutos + 1 volta)
|Sábado
|18h08
|Canal Oficial da Categoria no YouTube, SBT, ESPN e Disney+
|Corrida 2 (23 minutos + 1 volta)
|Sábado
|18:49
|Canal Oficial da Categoria no YouTube, ESPN e Disney+
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