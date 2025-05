A NASCAR Brasil oficializou nesta segunda-feira (19) os autódromos que receberão as próximas fases do campeonato. A quarta etapa da temporada 2025 prevista para o Rio Grande do Sul será realizada no Autódromo de Tarumã, localizado em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre. Enquanto a que estava a definir, foi confirmada para o Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). No calendário estão para as datas de 15 de junho e 24 de agosto, respectivamente.

Segundo Thiago Marques, representante da NASCAR Brasil, a definição dos locais levou em conta fatores operacionais e logísticos. “Estamos felizes em cumprir nosso calendário. Tarumã é uma pista icônica e o gaúcho merece receber nosso evento. Agradecemos o empenho dos envolvidos em atender as solicitações de melhorias feitas para nos receber. Sem dúvida será uma etapa super especial”, afirmou Marques.

A etapa marcada para o Velocitta, em agosto, traz um ingrediente a mais: será a #MatchPoint, que oferece pontuação ampliada. Em um campeonato que já se desenha como um dos mais concorridos dos últimos anos, essa corrida pode virar o jogo. Após duas etapas realizadas este ano, as diferenças entre os primeiros colocados são mínimas, e qualquer ponto pode pesar na reta final. Mogi Guaçu pode ser o cenário de uma virada decisiva.

Onde assistir

A etapa terá transmissão ao vivo feita pela RedeTV (TV aberta), ESPN e Disney + (TV fechada), além do canal oficial da categoria no YouTube.

Ingressos

São sete modalidades de ingressos a partir de 25 reais que podem ser adquiridos exclusivamente no site https://trucknascarbrasilhb20.byinti.com/ até o dia 16. As bilheterias físicas funcionarão apenas no sábado e no domingo do evento. A programação do final de semana contará também com a Copa Truck e a Copa Hyundai HB20.

A NASCAR Brasil Series conta com o apoio da Petrobras, Karter, Pirelli, Frum e fornecedores oficiais Militec1, Servitec, Nano4you, Tecpads, Sparco, Zanoello e Graxa. Montadoras da competição: Chevrolet e Ford.

Calendário da temporada 2025 da NASCAR Brasil:

Etapa 1 - 23/03 - Campo Grande/MS

Etapa 2 - 13/04- Londrina/PR (#sunsetlondrina)

Etapa 3 - 18/05 – Interlagos – São Paulo/SP (#SprintRace)

Etapa 4 - 15/06 – Tarumã (#inverserace)

Etapa 5 - 13/07 - Cascavel/PR (#100miles)

Etapa 6 - 24/08 – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (#matchpoint)

Etapa 7 - 21/09 - Curvelo/MG (#ovaltrack/#specialedition)

Etapa 8 - 02/11 – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (#specialedition)

Etapa 9 - 07/12 – Interlagos – São Paulo/SP (#specialedition)

