Relato da corrida
NASCAR Brasil Santa Cruz do Sul

NASCAR Brasil: Thiago Camilo cresce no fim e vence em Santa Cruz do Sul

Na categoria Challenge, Alfredinho Ibiapina levou a melhor

Editado:
Thiago Camilo

Thiago Camilo

Foto de: Luciano Santos

A NASCAR Brasil Series realizou a primeira corrida da etapa inaugural de 2026, em Santa Cruz do Sul. O grande nome da prova de 23 minutos + 1 volta foi Thiago Camilo, que superou Cacá Bueno e segurou a pressão de seu companheiro de equipe, Vitor Genz nos giros finais.

Nicolas Costa, que fez sua estreia na categoria, conseguiu a terceira posição. Na categoria Challenge, Alfredinho Ibiapina, que chegou a rodar no início, foi o melhor, terminando na nona colocação.

A Corrida

Cacá Bueno, pole, conseguiu se manter a frente na largada. Nas primeiras curvas, Arthur Gama e Gabriel Casagrande se encontraram, com o mais jovem levando a pior. Na rodada, Alfredinho Ibiapina também se envolveu e ambos foram parar na grama, o que trouxe o primeiro safety car da peleja.

A relargada aconteceu restando 14 minutos, com Cacá se mantendo à frente, mas sendo pressionado fortemente por Casagrande. Camilo também se aproximava da briga.

Mas Casagrande acabou rodando sozinho na curva 1, deixando Camilo na P2. A esta altura, Tito Giaffone era o melhor da Challenge, em quinto.

Camilo assumia a ponta com 10 minutos para o final, após manobra sobre Cacá. Vitor Genz vinha na sequência. 

No minuto seguinte, Denis Navarro perdeu a traseira na curva 0, com as rodas traseiras passando sobre a grama molhada. O carro #5 voltou à pista e bateu no muro da reta principal, trazendo novamente o carro de segurança.

Na relargada, Genz, que já era o segundo, ficando lado a lado com Camilo, que prevaleceu. Mas um novo safety car foi acionado, após rodada de Victor Andrade. Os carros que vinham atrás também giraram, o que fez Bruna Tomaselli e Tatiana Calderon baterem.

A relargada era para apenas uma volta, com Camilo confirmando a vitória ao final dela. Genz foi o segundo, configurando a dobradinha da equipe Full Time. Nicolas Costa, em sua estreia, garantiu o terceiro lugar.

Na Challenge, Alfredinho Ibiapina ainda conseguiu o triunfo, chegando na nona posição.

A corrida 2 acontece neste domingo, às 14h20, horário de Brasília.

Resultado

Pos No.            Piloto Cat. Voltas Dif.
1 21 THIAGO CAMILO Ford BRA 13  
2 46 VITOR GENZ Ford BRA 13 0.782
3 69 NICOLAS COSTA GM BRA 13 2.014
4 0 CACÁ BUENO GM BRA 13 2.210
5 18 ALLAM KHODAIR Ford BRA 13 2.376
6 10 RICARDO ZONTA GM BRA 13 2.707
7 99 GALID OSMAN GM BRA 13 4.249
8 90 ALEX SEID /R MAURICIO GM BRA 13 4.761
9 8 ALFREDINHO IBIAPINA Ford CHA 13 5.043
10 83 GABRIEL CASAGRANDE GM BRA 13 5.218
11 15 TITO GIAFFONE Ford CHA 13 6.126
12 87 JORGE MARTELLI GM BRA 13 6.671
13 9 ARTHUR GAMA GM BRA 13 6.782
14 11 WITOLD RAMASAUSKAS GM CHA 13 7.014
15 22 VICTOR ANDRADE Ford BRA 13 7.769
16 57 FELIPE TOZZO GM CHA 13 7.974
17 85 GUSTAVO BANDEIRA GM CHA 13 8.118
18 55 MURILO ROCHA Ford CHA 13 8.509
19 34 DUDES CASTRONEVES GM CHA 9 4 Laps
20 25 TATIANA CALDERON Ford CHA 9 4 Laps
21 97 BRUNA TOMASELLI Ford CHA 9 4 Laps

 

Últimas notícias

Ty Gibbs conquista primeira vitória na NASCAR Cup em corrida de Bristol com final dramático

NASCAR Brasil: Galid Osman tem duplo top 10 em Santa Cruz do Sul

NASCAR Brasil: Casagrande é desclassificado da corrida 2; Genz herda vitória

Murilo Rocha estreia com top 10 na NASCAR Brasil

