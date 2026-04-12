NASCAR Brasil: Thiago Camilo cresce no fim e vence em Santa Cruz do Sul
Na categoria Challenge, Alfredinho Ibiapina levou a melhor
A NASCAR Brasil Series realizou a primeira corrida da etapa inaugural de 2026, em Santa Cruz do Sul. O grande nome da prova de 23 minutos + 1 volta foi Thiago Camilo, que superou Cacá Bueno e segurou a pressão de seu companheiro de equipe, Vitor Genz nos giros finais.
Nicolas Costa, que fez sua estreia na categoria, conseguiu a terceira posição. Na categoria Challenge, Alfredinho Ibiapina, que chegou a rodar no início, foi o melhor, terminando na nona colocação.
A Corrida
Cacá Bueno, pole, conseguiu se manter a frente na largada. Nas primeiras curvas, Arthur Gama e Gabriel Casagrande se encontraram, com o mais jovem levando a pior. Na rodada, Alfredinho Ibiapina também se envolveu e ambos foram parar na grama, o que trouxe o primeiro safety car da peleja.
A relargada aconteceu restando 14 minutos, com Cacá se mantendo à frente, mas sendo pressionado fortemente por Casagrande. Camilo também se aproximava da briga.
Mas Casagrande acabou rodando sozinho na curva 1, deixando Camilo na P2. A esta altura, Tito Giaffone era o melhor da Challenge, em quinto.
Camilo assumia a ponta com 10 minutos para o final, após manobra sobre Cacá. Vitor Genz vinha na sequência.
No minuto seguinte, Denis Navarro perdeu a traseira na curva 0, com as rodas traseiras passando sobre a grama molhada. O carro #5 voltou à pista e bateu no muro da reta principal, trazendo novamente o carro de segurança.
Na relargada, Genz, que já era o segundo, ficando lado a lado com Camilo, que prevaleceu. Mas um novo safety car foi acionado, após rodada de Victor Andrade. Os carros que vinham atrás também giraram, o que fez Bruna Tomaselli e Tatiana Calderon baterem.
A relargada era para apenas uma volta, com Camilo confirmando a vitória ao final dela. Genz foi o segundo, configurando a dobradinha da equipe Full Time. Nicolas Costa, em sua estreia, garantiu o terceiro lugar.
Na Challenge, Alfredinho Ibiapina ainda conseguiu o triunfo, chegando na nona posição.
A corrida 2 acontece neste domingo, às 14h20, horário de Brasília.
Resultado
|Pos
|No. Piloto
|Cat.
|Voltas
|Dif.
|1
|21
|THIAGO CAMILO
|Ford
|BRA
|13
|2
|46
|VITOR GENZ
|Ford
|BRA
|13
|0.782
|3
|69
|NICOLAS COSTA
|GM
|BRA
|13
|2.014
|4
|0
|CACÁ BUENO
|GM
|BRA
|13
|2.210
|5
|18
|ALLAM KHODAIR
|Ford
|BRA
|13
|2.376
|6
|10
|RICARDO ZONTA
|GM
|BRA
|13
|2.707
|7
|99
|GALID OSMAN
|GM
|BRA
|13
|4.249
|8
|90
|ALEX SEID /R MAURICIO
|GM
|BRA
|13
|4.761
|9
|8
|ALFREDINHO IBIAPINA
|Ford
|CHA
|13
|5.043
|10
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|GM
|BRA
|13
|5.218
|11
|15
|TITO GIAFFONE
|Ford
|CHA
|13
|6.126
|12
|87
|JORGE MARTELLI
|GM
|BRA
|13
|6.671
|13
|9
|ARTHUR GAMA
|GM
|BRA
|13
|6.782
|14
|11
|WITOLD RAMASAUSKAS
|GM
|CHA
|13
|7.014
|15
|22
|VICTOR ANDRADE
|Ford
|BRA
|13
|7.769
|16
|57
|FELIPE TOZZO
|GM
|CHA
|13
|7.974
|17
|85
|GUSTAVO BANDEIRA
|GM
|CHA
|13
|8.118
|18
|55
|MURILO ROCHA
|Ford
|CHA
|13
|8.509
|19
|34
|DUDES CASTRONEVES
|GM
|CHA
|9
|4 Laps
|20
|25
|TATIANA CALDERON
|Ford
|CHA
|9
|4 Laps
|21
|97
|BRUNA TOMASELLI
|Ford
|CHA
|9
|4 Laps
