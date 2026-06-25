NASCAR Brasil cria Conselho Executivo e se estrutura para continuidade do crescimento

A NASCAR Brasil anunciou uma nova estrutura institucional que marca um novo capítulo na trajetória da categoria no país. A iniciativa inclui a formalização de sua liderança executiva e a criação de um Conselho Executivo Estratégico. Movimento que reforça o compromisso da categoria em crescer não apenas nas pistas, mas também como plataforma de negócios, entretenimento e inovação no Brasil e na América Latina.

O primeiro membro a integrar o Conselho é Santiago Chamorro, executivo com mais de 32 anos de experiência internacional na indústria automotiva. Santiago construiu uma trajetória notável na General Motors, onde ocupou posições de liderança nos Estados Unidos, Colômbia, Brasil e América do Sul, chegando ao cargo de President & Managing Director da General Motors South America. Atualmente, atua como Partner da GR8 Ventures, uma das gestoras de venture capital mais ativa do ecossistema brasileiro de inovação.

No Conselho, Chamorro passa a apoiar iniciativas relacionadas ao crescimento estratégico da série, a geração de novas unidades de receita, ao posicionamento institucional e ao fortalecimento das conexões entre o automobilismo, a indústria automotiva, a inovação e o ambiente de negócios.

"É uma honra fazer parte deste projeto em um momento tão importante de sua trajetória. A NASCAR é uma das marcas esportivas mais fortes do mundo, com uma história construída ao longo de décadas e uma conexão extraordinária com seus fãs. Ver esse legado crescer no Brasil, por meio de uma plataforma que reúne competição, tecnologia, entretenimento e grandes parceiros comerciais, é algo extremamente inspirador. Estou muito feliz pela oportunidade de contribuir para o futuro da NASCAR Brasil", Santiago Chamorro, membro do Conselho Executivo da NASCAR Brasil.

À frente da presidência do conselho está Carlos Col, um dos mais experientes promotores e produtores do automobilismo brasileiro, com um histórico de sucesso na concepção e desenvolvimento de categorias como Stock Car, Copa Truck e a própria NASCAR Brasil. Col é o arquiteto da visão de longo prazo da série e o responsável por reunir o time que está levando a categoria ao próximo nível.

"Santiago traz uma combinação rara de experiência global, profundo conhecimento da indústria automotiva, visão estratégica e capacidade de desenvolvimento de negócios. Estamos construindo a estrutura certa para levar a NASCAR Brasil ao patamar que queremos", Carlos Col, Presidente do conselho da NASCAR Brasil.

Na função de CEO, Thiago Marques segue liderando a operação com sua reconhecida expertise em engenharia e desenvolvimento de veículos de competição. Marques comanda a evolução técnica da categoria, incluindo o lançamento da segunda geração dos carros da NASCAR Brasil, e representa a ponte entre a alta performance das pistas e as estratégias de crescimento do negócio.

"Estamos construindo uma categoria cada vez mais sólida, moderna e conectada às melhores práticas internacionais. A experiência do Santiago em inovação, tecnologia, relacionamento com grandes marcas e transformação de negócios será um ativo estratégico”, Thiago Marques, CEO da NASCAR Brasil.

Assumindo a vice-presidência Comercial e de Marketing, Gustavo Carvalho traz para a NASCAR Brasil uma visão orientada a construção de marca e a resultados comerciais. Sua missão é ampliar o portfólio de parceiros e patrocinadores, desenvolver novas unidades de negócios e posicionar a série como uma das mais atrativas propriedades esportivas para marcas que buscam conexão com o público brasileiro.

Além das pistas: novas unidades de negócios e expansão da plataforma

A reestruturação reflete uma ambição clara: transformar a NASCAR Brasil em uma plataforma de negócios multidimensional. A categoria segue investindo na competição de alto nível, mas avança de forma estruturada na criação de novas unidades de negócios que ampliam sua presença no mercado, geram novas receitas e criam novas formas de conexão com fãs, marcas e parceiros.

Com uma base sólida formada por montadoras globais como Chevrolet, representada pelo Camaro, e Ford, com o Mustang, além de um ecossistema crescente de patrocinadores e parceiros estratégicos, a NASCAR Brasil está posicionada para capturar oportunidades em entretenimento, licenciamento, experiências de marca, conteúdo digital e muito mais.

A força da marca NASCAR nos Estados Unidos - mais de sete décadas de história, milhões de fãs apaixonados e uma das maiores audiências do esporte a motor no mundo - impulsiona diretamente esse crescimento no Brasil, conferindo à categoria uma credibilidade e um alcance que poucas propriedades esportivas locais conseguem oferecer.

Sobre Santiago Chamorro

Santiago Chamorro é Partner da GR8 Ventures e ex-President & Managing Director da General Motors South America. Com mais de três décadas de experiência em liderança empresarial, transformação digital, mobilidade, tecnologia e desenvolvimento de negócios, atuou em posições executivas na América do Sul e nos Estados Unidos, sendo reconhecido por sua capacidade de liderar crescimento, inovação e construção de marcas em ambientes altamente competitivos. Após sua passagem pela General Motors, passou a dedicar-se ao ecossistema de inovação e venture capital, apoiando empreendedores e startups de alto potencial na América Latina.

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