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NASCAR Brasil Curvelo

NASCAR Brasil: Curvelo terá 75 pontos em jogo e última chance antes dos playoffs

Sétima etapa no Circuito dos Cristais acontece na próxima semana, dias 19 e 20 de setembro

Publicado:
NASCAR Brasil 2026

NASCAR Brasil 2026

A tensão atinge o nível máximo na NASCAR Brasil Series. Nos dias 20 e 21 de setembro, o Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), sediará a sétima e última etapa do campeonato regular da temporada 2026. O evento Oval Track será a derradeira oportunidade para os competidores garantirem posição entre os 12 primeiros colocados e avançarem fortalecidos para a fase decisiva dos Playoffs, ainda mais que o restante do grid buscará avançar de todas as formas nas seis corridas (três em Chapecó/SC e três em Brasília/DF) da decisão do título Overall.

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A etapa mineira coloca em jogo um total de 75 pontos, divididos em 25 no treino classificatório e 25 em cada uma das duas corridas do final de semana. Além da busca por pontos na tabela, a linha de corte traz uma recompensa estratégica crucial: ao término da rodada, os 12 primeiros colocados da classificação geral receberão um bônus de 20 pontos para a reta final do campeonato.

Pelotão frontal
Liderando a tabela com dois descartes já aplicados, Gabriel Casagrande aparece no topo com 193 pontos, seguido por Arthur Gama com 163 e Thiago Camilo com 161. Nicolas Costa e Vitor Genz fecham o grupo dos cinco primeiros colocados.

Vice-líder, Gama chega a Curvelo determinado a recuperar a ponta do campeonato: "Com 75 pontos em jogo, temos boas possibilidades. Eu gosto de ovais e venho animado pela vitória em Cuiabá. Vamos para cima em Curvelo", afirma.

"Nos Playoffs, inteligência e regularidade vão contar muito. É preciso pontuar em todas as etapas e marcar de perto os adversários diretos. No fim, isso pode fazer a diferença na briga pelo título", disse.

Vencedor da prova de Curvelo no ano passado, Galid Osman chega ao circuito mineiro com uma meta bastante clara: "A expectativa é muito boa. Espero repetir a vitória do ano passado. O foco é me manter entre os 12 para manter vivas as chances de título. Quero repetir a vitória que tivemos nessa pista no ano passado".

Alfredinho Ibiapina chama atenção para uma das características determinantes do Circuito dos Cristais: a dificuldade de ultrapassagem. "A expectativa é fazer um bom quali. A pista é extremamente difícil de ultrapassar, então a classificação vai ser muito importante para os pontos do final de semana", avalia.

Quarto colocado na classificação geral, Nicolas Costa chega a Curvelo com uma meta ambiciosa: "Minha expectativa é ser competitivo e brigar para ficar entre os três melhores entrando nos Playoff".

A batalha na bolha do Top 12
A disputa mais dramática do final de semana acontece logo na margem de classificação para os Playoffs. Na 13ª, 14ª e 15ª posições estão três pilotos separados por apenas seis pontos, todos lutando para desbancar os nomes do Top 12. Jorge Martelli soma 47 pontos, Gui Backes 44 e Felipe Tozzo 41.

Na liderança desse grupo caçador, Martelli destaca que a estratégia será de ataque total no Circuito dos Cristais. "A vantagem é pequena, então não dá para pensar em só administrar. Em Curvelo, com corridas no traçado oval, exige estratégia e disputa acirrada desde o primeiro minuto, principalmente porque a classificação vale 25 pontos preciosos. Nosso foco é entregar um carro rápido logo no início para buscar o máximo de pontos possível, garantir essa vaga no Top 12 e entrar nos Playoffs fortalecidos com esse bônus de 20 pontos", declarou.

Gui Backes também chega confiante ao desafio: "Tenho um bom retrospecto no oval em Curvelo. Agora, são 75 pontos em jogo. Vamos buscar!".

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