NASCAR Brasil: Decisão da Challenge promete emoção no Velocitta

A temporada 2025 da NASCAR Brasil caminha para um dos finais mais imprevisíveis dos últimos anos. A etapa Match Point, marcada para o dia 24 de agosto no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, vai definir os campeões tanto na classificação geral quanto na categoria Challenge.

Com 75 pontos em jogo, distribuídos entre a pole position e as duas corridas do fim de semana, a lista de candidatos ao título aumentou após a etapa de Cascavel, esquentando a briga pelo troféu. E se no pelotão principal a disputa está aberta, na Challenge ela também promete bastante emoção.

Jorge Martelli, campeão em 2024 e piloto do Chevrolet Camaro #87 da Team RC, lidera a categoria com 180 pontos. A pressão vem logo atrás, com o jovem Alfredo Ibiapina (Ford Mustang #15), distante apenas oito pontos.

"Será uma disputa interessante, já que a diferença de pontos está muito apertada. A partir da segunda etapa da temporada, onde fiz as duas poles e ganhei as duas corridas também, vi que seria possível acreditar", conta o caçula da Full Time Sports, que conta com três vitórias, uma pole position, um segundo e um terceiro lugar.

Jorge Martelli, por sua vez, está pronto para defender o título. "A expectativa é alta, claro. Sabemos que 75 pontos na mesa muda tudo. Já vi campeonato virar na última volta, então não tem nada definido”, alerta o atual campeão da categoria.

Ainda têm chances: Felipinho Tozzo, 24 pontos atrás do líder, além dos jovens Gabryel Romano (136 pontos) e Gui Backes (132). Ambos têm 18 anos e tentam aproveitar a etapa de pontuação ampliada para surpreender.

"A missão é difícil sim, mas a esperança é a última que morre, são 75 pontos em jogo, tem muita coisa para acontecer. Preciso fazer a minha parte, que é pontuar o máximo possível em todas as corridas, e se for pra dar certo, vai dar", destacou Tozzo.

Gabryel Romano (Chevrolet Camaro #56 / RMattheis) aposta na experiência adquirida, foram duas vitórias e dois terceiros lugares.

"No ano passado, fui constante e subi no pódio em todas as etapas, então sei do que sou capaz", disse o paulistano.

Já Gui Backes (Ford Mustang #28 / MX Motorsports) mira a história recente para se inspirar: "Foi no Velocitta que eu e Casagrande vencemos a Special Edition em 2023, quando ninguém mais acreditava. Vou correr pensando em dar meu máximo", ressalta o gaúcho.

Outro nome em ascensão é Tito Giaffone (Ford Mustang #15 / Full Time), também de 17 anos, que ocupa o sexto lugar na Challenge em seu primeiro ano de carros. "Mesmo se o título não vier, tenho certeza que até agora esse ano foi muito bom para meu desenvolvimento como piloto e também o desenvolvimento da equipe”, reflete o piloto paulistano.

Apesar das probabilidades apontarem para os primeiros nomes da atual classificação, a matemática ainda mantém as portas abertas para todos: qualquer piloto com até 75 pontos de desvantagem em relação ao líder segue na luta pelo título.

Equipes também em jogo

A disputa pelo título da Challenge também reflete o equilíbrio entre as equipes. A Team RC, com Jorge Martelli na liderança, tem sido um dos pilares da consistência ao longo do ano.

A Full Time aparece com força total, alinhando dois estreantes que vêm se destacando — Alfredinho Ibiapina e Tito Giaffone.

A MX Vogel aposta em Gui Backes, que busca repetir o bom desempenho que teve no Velocitta em 2023. E a RMattheis chega embalada pelo arrojo de Gabryel Romano, que acelera forte em busca de uma reviravolta na decisão.

Com nomes promissores em diferentes frentes, o título ainda está em aberto — e qualquer detalhe pode ser determinante.

Com decisões se desenrolando curva a curva, e um cenário em que qualquer detalhe pode definir o campeão, a etapa #matchpoint promete: será um domingo de decisões, tensão e disputa em alto nível. Você pode acompanhar todas as voltas, pois a etapa terá transmissão ao vivo feita pela RedeTV (TV aberta), ESPN e Disney + (TV fechada), além do canal oficial da categoria no YouTube.

