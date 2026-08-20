NASCAR Brasil: Denis Navarro quer virar o jogo em Londrina

Denis Navarro volta à pista neste fim de semana para mais um desafio na temporada 2026 da NASCAR Brasil. A sexta etapa do campeonato será disputada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR), entre os dias 21 e 23 de agosto.

Experiente e acostumado aos principais campeonatos do automobilismo nacional, o piloto chega a Londrina buscando transformar o trabalho realizado nos treinos em desempenho e resultados nas corridas. "Estamos sempre rápidos, inclusive na última etapa ocupávamos as primeiras colocações e tivemos uma quebra. O objetivo é converter em resultado nosso trabalho, pois competitividade estamos apresentando durante todo o campeonato", explicou.

Navarro carrega uma trajetória de décadas no automobilismo. Vice-campeão Brasileiro de Marcas, o paulista começou no kart e passou por categorias como Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet e Fórmula 3 Sul-Americana.

Agora, aos comandos do Camaro #5, Denis encara um dos circuitos mais particulares do calendário. O traçado de Londrina é conhecido pela abrasividade do asfalto e pelas mudanças de elevação, características que aumentam a exigência sobre carros, pilotos e pneus. O circuito também tem sentido anti-horário, o que aumenta a carga sobre os compostos do lado direito do carro.

A programação da NASCAR Brasil começa na sexta-feira, com o Shakedown, um treino extra e o primeiro treino livre. No sábado, Denis Navarro volta à pista para a terceira sessão de treinos, classificação e a Sprint Race, que também faz parte da programação da etapa.

O domingo será o grande dia de competição. A primeira corrida da NASCAR Brasil terá largada às 9h02, com duração prevista de 23 minutos mais uma volta. A segunda prova acontece às 14h08, com 33 minutos mais uma volta. A etapa terá transmissão pelo SBT, ESPN, Disney+, NSports e canal oficial da NASCAR Brasil no YouTube.

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