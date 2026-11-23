A NASCAR Brasil Series chega a nona e última etapa da temporada 2026, que será realizada no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília (DF). A Grande Final terá como cenário o anel externo do circuito, uma configuração inédita para todos os pilotos da categoria, com aproximadamente 2.919 metros de extensão e cinco curvas de alta velocidade.

A programação começa na quinta-feira (26), com o Track Walk, oportunidade para pilotos e equipes conhecerem de perto as características do traçado que receberá a decisão do campeonato.

Na sexta-feira (27), as atividades de pista começam com os shakedowns, divididos entre as equipes. Na sequência, a categoria terá um treino extra da NASCAR Brasil Challenge, o briefing oficial e o primeiro treino livre, com limite de 18 voltas.

O sábado (28) será dedicado à continuidade dos trabalhos de preparação, com o segundo treino livre pela manhã e a sessão classificatória à tarde. O treino classificatório terá duas voltas por carro, definindo as posições de largada para a programação competitiva do domingo.

O dia decisivo – domingo (29) - começa com o warmup, às 8h30, seguido pela largada da primeira corrida, às 9 horas. A prova terá duração de 23 minutos mais uma volta. Entre as atividades, o público poderá participar da visitação aos boxes, camarotes e paddock, das 9h45 às 10h45, além de acompanhar o desfile dos pilotos.

A programação esportiva continua à tarde, com Grid Walk e execução do Hino Nacional a partir das 13h35. Às 14h05 será dada a largada da segunda corrida, com duração prevista de 23 minutos. Na sequência, os pilotos retornam à pista para a terceira prova, após o procedimento de pit stop e a relargada às 14h31.

A etapa termina com a Victory Lane e o pódio da etapa, programadas para o período entre 14h54 e 15h05. E na sequencia acontece a cerimônia de premiação da temporada.

Decisão em alta velocidade

A escolha do anel externo representa um desafio especial para a Grande Final. Com longas retas interligadas por curvas de alta velocidade, o traçado exige precisão, estabilidade dos carros e estratégia das equipes.

"Chegamos ao final da temporada com o sentimento de que a parceria entre Pirelli e NASCAR Brasil vive um momento muito positivo. Este foi o primeiro campeonato com o novo TH4, desenvolvido exclusivamente para a categoria, e tivemos uma resposta muito satisfatória ao longo de todas as etapas".

"Ao todo, três das últimas quatro etapas foram disputadas em anéis externos, traçados que tradicionalmente impõem exigências adicionais aos pneus, e o TH4 apresentou um desempenho consistente em todas elas, sem intercorrências. É uma forma positiva de encerrar o primeiro ano deste novo projeto", diz Camila Maluf – diretora Comercial de Motorsport da Pirelli Latam.

Além da definição dos vencedores da etapa, Brasília será o palco da consagração dos campeões da NASCAR Brasil Series 2026, em uma temporada marcada pelo equilíbrio entre pilotos, equipes e montadoras.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL | ETAPA 9 – BRASÍLIA (DF)

QUINTA-FEIRA – 26/11

17h20 – Track Walk

SEXTA-FEIRA –27/11

10h40 às 11h00 – Shakedown – Equipes RC e Full Time

11h10 às 11h30 – Shakedown – Equipes AMattheis, Pole e Cavaleiro

13h15 às 13h55 – Treino extra Challenge

16h00 – Briefing NASCAR Brasil

16h40 às 17h20 – 1º treino livre (máximo de 18 voltas)

SÁBADO – 28/11

10h20 às 11h00 – 2º treino livre (máximo de 18 voltas)

14h00 às 15h00 – Treino classificatório (2 voltas por carro)

DOMINGO – 29/11

08h30 às 08h40 – Warmup

09h00 – Largada da 1ª corrida (23 minutos + 1 volta)

09h45 às 10h45 – Visitação aos boxes, camarotes e paddock

10h10 – Desfile dos pilotos

13h35 às 14h00 – Grid Walk e Hino Nacional

14h05 – Largada da 2ª corrida (23 minutos)

14h28 – Pit stop

14h31 – Largada da 3ª corrida (23 minutos)

14h54 às 15h05 – Victory Lane e pódio

CALENDÁRIO 2027

1ª Etapa – 14 de março

2ª Etapa – 11 de abril

3ª Etapa – 16 de maio

4ª Etapa – 13 de junho

5ª Etapa – 11 de julho

6ª Etapa – 01 de agosto

7ª Etapa – 12 de setembro

8ª Etapa – 24 de outubro

9ª Etapa / Grande Final – 05 de dezembro

* As praças serão divulgadas em breve

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