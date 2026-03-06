NASCAR Brasil: Dudes Castroneves fará temporada completa em 2026

A NASCAR Brasil Series confirmou a chegada de mais um jovem talento ao seu grid para a temporada 2026: Dudes Castroneves disputará seu primeiro campeonato completo na categoria pela Pole Motorsport, a bordo do Ford Mustang #34.

Aos 17 anos, o piloto nascido em Miami e radicado em Ribeirão Preto (SP) construiu uma trajetória consistente no kartismo brasileiro e chegou à NASCAR Brasil como uma das promessas da nova geração. No ano passado, Dudes compôs o grid da NASCAR Brasil durante a oitava etapa no Autódromo Velocitta e foi a sua estreia em competições de Turismo.

Além da experiência nas pistas de kart com título de campeão da Copa São Paulo Light, o jovem acumulou resultados expressivos no automobilismo virtual, competindo na NASCAR Virtual Challenge Cup Series, em que conquistou vaga na final após vitória na etapa de Talladega, ficando em terceiro — vivência que ampliou sua conexão com o conceito e a dinâmica da NASCAR.

Sobrinho do quatro vezes vencedor das 500 Milhas de Indianápolis, Helio Castroneves, Dudes inicia agora um novo capítulo em sua carreira, desta vez encarando o desafio de uma temporada completa em carros de turismo pela equipe paranaense.

“Minha expectativa é aprender muito e crescer junto com a equipe. Sei que sou novato, então entro com humildade, focado em entender o carro, evoluir nas corridas em pista seca, chuva e também nos ovais. Quero me adaptar o mais rápido possível e transformar esse aprendizado em bons resultados”, destacou o piloto.

Joselmo Barcik, o Polenta, chefe da Pole Motorsport se disse muito satisfeito com a vinda do Dudes. "É um piloto jovem, com um sobrenome de muita tradição no automobilismo. Estou animado, pois certamente temos muito a aprender juntos: é o início da trajetória do Dudes e da Pole Motorsport na NASCAR Brasil, além de ser um ano de renovação para a categoria.”

