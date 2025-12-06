Todas as categorias

NASCAR Brasil Interlagos II

NASCAR Brasil: Dudu Barrichello crava a pole, mas abandona na terceira volta de Interlagos

Filho de Rubens Barrichello representa o pai na etapa final da temporada em Interlagos. Dudu corre a primeira prova deste domingo (7), enquanto Rubens deverá assumir o cockpit na corrida decisiva das 16h

Redação Motorsport.com
Editado:
Dudu Barrichello, Interlagos

Foto de: Carsten Horst

Dudu Barrichello cravou a pole position para a etapa final da NASCAR Brasil em Interlagos neste sábado (6), mas um problema mecânico impediu que o piloto paulista conseguisse converter sua posição de largada em vitória ou pódio. Quando disputava a liderança da prova com Gabriel Casagrande, ainda na terceira volta, a quebra do semi-eixo de seu Ford Mustang #91 o impediu de fazer progresso na prova, que foi vencida por Casagrande.

Leia também:

“Durou pouco. O Gabriel [Casagrande] puxou vácuo, me passou, e a minha estratégia passou a ser trocar vácuo com ele para abrir do restante. No entanto, uma quebra do semieixo me obrigou a abandonar. Uma pena, sinto muito, mas amanhã estaremos fortes”, disse Dudu, que na primeira corrida do domingo vai largar da décima posição por ter feito a pole position e largado na frente na prova deste sábado.

Neste domingo (7), as duas corridas finais da temporada: às 9h40 e a grande final às 16h05, para a qual Rubens Barrichello é esperado no cockpit do #91. Rubens está no Bahrein para a disputa do Campeonato Mundial de Kart e retorna ao Brasil a tempo de disputar a final e lutar pelo título – na contagem, ele lidera com 270 pontos, mas agora apenas dois à frente de Thiago Camilo, que com o segundo lugar deste sábado somou 17 e foi a 268.

A prova final terá transmissão ao vivo no canal oficial da NASCAR Brasil no YouTube.

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Filtros